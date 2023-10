Ne parlez pas de démission à Frédéric Jacquemart !

Il est vrai que Frédéric Jacquemart n’aura pas grand-chose à respecter à ses ouailles. Comme face à Aywaille dimanche dernier, au niveau de l’envie et du contenu, Marloie n’a pas à rougir. Très bien organisé, Marloie, qui a empêché Habay de s’exprimer, aurait mérité de prendre au moins un point ce samedi.

De 0-0 à 1-2 en cinq minutes

Dans une première période assez ennuyeuse et avec un gros déchet technique, Minthe envoie sur Bartholomé tandis que Lambert voit son ballon flottant passer au-dessus de la cage habaysienne.

Le match s’anime après le repos. Molinari passe proche du 0-1 en profitant d’un… dégagement de François avant que Lamotte ne prenne rouge.

En cinq minutes, le marquoir passe alors de 0-0 à 1-2. Il reste vingt grosses minutes et tous les espoirs sont encore permis pour Marloie. Mais mis à part sur une tête de Devresse juste à côté, la troupe de Frédéric Jacquemart ne parviendra pas à inquiéter Bartholomé. Et en contre, Molinari et Copette passeront même à deux doigts du 1-3. "Nous avons du mal à nous procurer des occasions, avoue Frédéric Jacquemart. Nous avons beau tout tenter, nous n’arrivons pas à trouver les espaces face à des équipes regroupées."

En attendant, avec un seul petit point, Marloie est au plus mal. Le déplacement de dimanche à Gouvy aura déjà tout d’un match couperet pour les Famennois. "Nous devons gagner chaque match. Il faudra avoir le couteau dans les chaussettes et revenir avec les trois points. Il ne faut plus regarder les adversaires. Désormais, il faut gagner ses duels, profiter de la moindre occasion, comme le font nos adversaires. Mais il ne faut pas attendre que cela tombe du ciel. C’est à nous d’aller provoquer la chance", termine Frédéric Jacquemart.

Technique

Marloie: Desseille, Hanneuse (80’, Nkokolo), Dony, Devresse, François, Body (78’, Foulon), Mohimont, Lambert, Jadot (64’, Delvaux), Minthe, Jacquemart (64’, Kalombo).

Habay: Bartholomé, Moutschen, Reyter, Vialette, Monaville (67', Brevers), Lamotte, Poncelet, Molinari, Serwy (58’, Duracak), Déom (83’, Poncin), Tabart (56’, Copette).

Arbitre: Anaik Jacoby

Buts: Poncelet (63’, 0-1), Minthe (64’, 1-1), Copette (68’, 1-2).

Cartes jaunes: Poncelet, Brevers, Jacquemart, François

Carte rouge: Lamotte (50’, 2CJ)

Assistance: 100

50’, Lamotte commet une faute à mi-terrain et est logiquement jauni. En se relevant et en repartant prendre position, le médian continue à rouspéter. L’arbitre lui sort la deuxième jaune.

63’, sur un centre venu de Reyter, le cuir est repoussé une première fois devant Déom avant de revenir vers Poncelet qui ne se fait pas prier pour planter son deuxième but de la saison (0-1).

64’, François perfore sur la gauche, joue en relais avec Mohimont et envoie sur la barre. Le cuir revient vers Minthe qui, de la tête, pousse au fond (1-1).

68’, sur un long dégagement de Bartholomé, Devresse loupe son intervention de la tête. Tout profit pour Copette qui lobe tranquillement Desseile, venu à sa rencontre (1-2).