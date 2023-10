Les Baudets ont fait preuve de maîtrise dans cette rencontre même si le réalisme n’était pas optimal. "Nous avons beaucoup galvaudé, moi le premier", concède le joueur-entraineur, Nicolas Roset. L’ouverture du score ne se fait pas attendre puisqu’elle est survenue à la 7'. Le solide défenseur Devresse monte sur corner pour faire parler son coup de casque. N. Roset fera le break via une action dont il a le secret. On retrouve ce même Roset servi adéquatement par M. Roset qui place entre les jambes de N’gassa. Le quatrième but est consécutif à une belle action collective lancée et conclue par A. Nemry dont la frappe puissante fait mouche.

Libin B 0 – Bras 1

Victoire sur un score Arsenal pour Bras. Celle-ci s’est d’ailleurs dessinée dans les derniers instants de la partie. Touillaux s’est effectivement mué en libérateur pour le peuple brôti. Avant cela, le public a assisté à une partie engagée durant laquelle les gardiens des deux formations ont pu faire l’étalage de leur talent. "Nous regrettons toutefois le manque d’impartialité du président de Bras qui a pris le sifflet", peste Arnaud Lambrechts. D’aucuns estimaient que le penalty sifflé constituait une aberration. Ce dernier a toutefois été manqué par J. Hotton.

Assenois B 2 – Ochamps B 1

Après un début d’exercice compliqué, Assenois réalise un intéressant 9/9. Il est vrai que les Rouge et Blanc ont pu compter sur un Mike Warny des grands soirs qui a retrouvé ses jambes d’antan pour claquer un doublé face aux Canaris. Ochamps avait égalisé dans l’intervalle via Chastain.

Saint-Pierre 7 – Petitvoir 0

Après un excellent 16/18, Petitvoir vient d’aligner deux défaites. Il pouvait notamment se targuer d’avoir une défense solide, or celle-ci a tout bonnement pris l’eau ce dimanche face aux Pierrots. Les Orangés prennent quant à eux la pole position grâce à ce succès probant. Après avoir mis les U13 du club à l’honneur, la formation du président Jérouville a régalé ses supporteurs. Arnould montre la voie à ses couleurs à la demi-heure en réceptionnant parfaitement le centre d’O’Donnell. Les visiteurs ont concédé un autre but peu avant la pause des œuvres de Borcy. Après la pause, les joueurs locaux ont enchaîné. Les buteurs sont les suivants: Legrand, Maury, Devillet, Roset et Pierson.

Haut-Fays 0 – Wellin B 3

"Nous n’avons pas affiché la mentalité nécessaire pour remporter un derby", peste le cornac local, Benoît Ruir. Il est vrai que les Wellinois n’ont pas dû forcer leur talent pour remporter les débats. Le premier pion de la partie intervient via une phase arrêtée, par Lemaire. Sehel la joue à la Beckham pour faire le break sur coup franc. Après les citrons, bien que les joueurs locaux se montrent dangereux à quelques reprises, Wellin accentuera la marque par le biais de Qtaish.

Warmifontaine 2 – Léglise 3

Une semaine après sa première victoire, Warmifontaine a mené la vie dure aux joueurs de Léglise. Les Ardoisiers menaient effectivement 2-0 à la mi-temps. "Notre début de match a été scandaleux", souligne le coach des ViSIteurs, Corentin Vergottini. Peche a ouvert le score dès la 5' à la suite d’un petit numéro qui valait le coup d’œil. Jacob a planté la deuxième rose locale en partant dans la profondeur et en fixant le gardien adverse. Léglise a ensuite réalisé une remontada grâce notamment à Massut et Dachouff. Le but victorieux a été inscrit par un jeune joueur issu de la réserve, en la personne de Cyrille Pierret.

Libramont B 0 – Neuvillers B 2

Leader avant le match du jour, Libramont n’a pas su tenir son rang dans le derby, qui plus est face à une équipe de Neuvillers qui ne comptait qu’un petit point en championnat. "Mes gars ont réalisé le match parfait, cette victoire tant attendue est largement méritée", sourit le coach de Neuvillers B, Olivier Jacob. Gebka déflore la marque par l’entremise d’un lob subtil des 25 m. Le second pion tombe à la 80' des pieds d’un U17, en l’occurrence Slachmuylders.

Orgeo B 2 – Sainte-Marie-Wid.2

Dans ce duel des mauvais élèves, les Orgeotois pensaient avoir fait le plus dur en menant rapidement 2-0 grâce au doublé de Gouverneur. C’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme des visiteurs qui ont su revenir au score grâce notamment à une performance XXL de leur capitaine, Christophe Houba, auteur d’un doublé. Il offre à Sainte-Marie son premier point dans ce championnat. R. Pl.