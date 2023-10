Scheid 5 A retardé l’échéance en début de 2 mi-temps, avant d’être abandonné par sa défense sur les deux buts.

Lefort 3 En grande difficulté face à Vieuxtemps, il a frôlé les 90% de passes ratées, la plupart sans aucune pression de l’adversaire.

Cravatte 4Une première mi-temps correcte, mais son coach et ses équipiers attendent plus de leur capitaine et taulier de la défense.

Roman 4 Il a perdu son match dans le match avec le rusé Schmitz

L. Dufrasne 4Il a plutôt bien contenu les montées de Grommen, mais il a manqué de justesse et d’audace malgré la liberté qui lui était accordée sur son flanc gauche.

Bihina 6 Disponible à la relance, précieux dans les duels, il a été le seul à surnager dans l’entrejeu, jusqu’à sa carte jaune. Rapidement remplacé par la suite, parce que Damien Tucci avait peur que son récupérateur écope d’une deuxième jaune. Un risque qu’aurait pris Domenico Tedesco…

Dillembourg 5 S’il n’a pas été toujours en réussite dans ses choix offensifs, il a le mérite de ne jamais ménager ses efforts.

Merche 4 Débuts compliqués pour l’ancien de Bercheux, qui disputait ses premières minutes de la saison. Il a, par moments, démontré une belle aisance technique, ce qui manque cruellement aux champions de P1 en titre.

Debehogne 3 Dr Jekyll et Mister Hyde. Capable du meilleur comme du pire. Ce samedi, il n’a absolument rien réussi. Où est passé l’ailier si percutant des premières journées ?

H. Nicolas 4 Il n’a rien montré offensivement et a mal fermé son côté droit en perte de balle.

Philippe 3 Beaucoup de déchets techniques. Il est à la réception des trois seuls bons centres des siens. Si sa tête méritait un meilleur sort, ses deux autres occasions ont été galvaudées.

Toussaint 4Monté à la place de Nicolas, on ne l’a pas beaucoup vu non plus, si ce n’est au coup de sifflet final, lorsqu’il a décoché deux frappes rageuses en direction des panneaux publicitaires…

Bernard 5Une entrée encourageante, ponctuée par quelques passes précises vers ses avants.

Gouvy

Regnier 6Il n’a pas eu un seul vrai arrêt à faire, mais dégage une grande assurance et la balle lui colle aux gants. Personne n’a pu nettoyer la lucarne de l’homme (a) Regnier.

Grommen 5 Aligné dans un rôle plus défensif dans le 5-4-1 gouvion, il a fait le job défensivement, sans apporter le plus offensif.

Scerra 5 S’il n’a pas eu beaucoup de travail défensif, il ne s’est plus montré très inspiré dans ses longs ballons vers son target-man

Devillet 5 Le libero de Gouvy a joué dans un fauteuil, mais contrairement à ses habitudes, il n’a pas apporté le plus offensif via les quelques sorties balle au pied qui font pourtant partie de son répertoire.

Gillard 4Auteur d’un gros raté aux 6 m et de quelques largesses de marquage dans son duel avec Philippe, le tout heureusement sans conséquences.

Vieuxtemps 7 L’homme du match. Aligné en piston gauche, il a semé la panique sur son flanc et à parfaitement accompli son rôle défensif, remportant même plusieurs duels de la tête.

Burton 7 Pratiquement aligné en tant que sixième défenseur, l’aimant à ballons a ratissé pas mal de ballons et gagné tous ses duels aériens, avant de débloquer le marquoir lors de sa première incursion dans les 30 m adverses.

Pirson 7 Le travailleur de l’ombre de l’entrejeu s’est mis en lumière par une passe décisive bien calibrée sur le 0-1 et par une jolie frappe des 16 m pour donner au score son allure définitive.

Nuozzi 4Invisible en première mi-temps, il rate en deux minutes ses deux face-à-face avec Scheid, avant de commettre un tackle à retardement sanctionné d’une jaune plus que méritée.

Zitella 6 Toujours aussi élégant balle au pied, il a aussi accompli un excellent travail défensif sur son flanc, pour soulager Grommen.

Schmitz 6 Dans un rôle plutôt ingrat de point d’appui pour les longs ballons de son équipe, dont il s’accommode à merveille, il a pris petit à petit la mesure de la défense locale, délivrant même deux offrandes (gâchées) à Nuozzi et Zitella.