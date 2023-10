Le réalisme gouvion a payé contre Marloie B (+ les bulletins)

Le sommet entre Marloie B et Gouvy B a offert une belle rencontre de football tant au niveau de la circulation du ballon, de l’intensité que du suspense. Et les Baloûches avaient un goût de trop peu à l’issue de la partie, notamment à la suite des décisions de l’arbitre, M. Thunus.

Après un premier quart d’heure d’une belle densité et de deux coups francs dangereux de Marchal, le jeu s’équilibre. Un ballon en profondeur force Vandeloise à commettre une intervention hasardeuse en touchant Rassart plutôt que le ballon. Une intervention qui aurait pu entraîner un penalty, mais M. Thunus en décide autrement. Après le but de Burton, Marloie B reprend la maîtrise du jeu et inverse même, logiquement, la tendance. Toutefois, les visités ne parviennent pas à garder l’avantage et prennent un troisième but qui semble entaché d’un hors-jeu. "On est très naïf, estime le Marlovanais Gilles Ligot. On fait bien tourner le ballon, mais il nous manque un petit quelque chose. On peut mieux faire au vu de ce qu’on a déjà proposé lors des matches de préparation. Il faut quand même avouer qu’on a l’impression que l’arbitrage a influencé le résultat."

Une frustration qui aurait pu être atténuée dans les derniers instants avec une balle d’égalisation dans les pieds de Okoraofor, mais ce dernier enverra sa frappe au-dessus de la transversale.

Technique

MARLOIE B: Vandeloise ; Ligot, Rassart (79', Demoulin), Chaidron, Serjinti (55', B. Godefroid) ; Herbeaux, Marchal, Bouterbiat ; Yattara (50', M. Godefroid), Okoroafor, Dussart.

GOUVY B: Charlier ; Stasser, Bertels Lentz, Dewalque (70', Andrien) ; Deville, Fraiture (70', Amaury), Burton ; Muller (70', Piette), Delvaux, Paquay (90', Wiesen).

Arbitre: M. Thunus.

Buts: Burton (32', 0-1 ; 73', 2-2), Okoroafor (61', 69', 2-1), Deville (76', 2-3).

Assistance: 60. Note du match: 8.

Cartons jaunes: Lentz, Delvaux.

32', Burton jaillit sur un corner pour mettre au ras du poteau (0-1).

61', Okoraofor est lancé en profondeur pour un contre ; il se joue du gardien (1-1).

69', Marloie démontre ses qualités en remontée la balle ; Okoroafor profite à nouveau des espaces (2-1).

73', Delvaux est au coup franc pour déposer sur la tête de Burton au deuxième poteau (2-2).

76', Delvaux, qui semble hors-jeu, décale Deville qui ne se fait pas prier (2-3).

Les bulletins

Marloie B

Vandeloise 6 Il n’a pas été vraiment mis en danger si ce n’est sur les trois buts où il ne pouvait rien.

Ligot 7 Très dynamique en position offensive, il a tenu aussi son rang derrière.

Rassart 6 Il n’a pas eu la tâche facile face à Delvaux.

Chaidron 6 Relance propre et sobriété pour une prestation sans éclat.

Serjinti 5 Une hésitation qui aurait pu coûter cher à Marloie avant la pause. Il a peu apporté offensivement.

Herbeaux 6 Après un début de match en boulet de canon, il est tombé petit à petit dans l’oubli.

Marchal 7 Le maître à jouer de Marloie s’est multiplié aux quatre coins du terrain. De quoi avoir des crampes en fin de partie.

Bouterbiat 7 Des prises de balle très propres, des remontées intéressantes, mais il manquait le petit coup d’éclat.

Yattara 6 Il s’est démené en front de bandière, mais sans être vraiment dangereux.

Okoroafor 8 Deux buts en quelques minutes et une occasion trois étoiles qui aurait dû lui permettre d’offrir un point aux siens.

Dussart 6 Il a beaucoup couru, s’est montré très disponible, mais sans jamais pouvoir mettre Charlier en danger.

Gouvy B

Charlier 5 Une intervention assez limite dans le rectangle. Outre cela, il a fait le travail sans devoir sortir des ballons très chauds.

Stasser 6 Une rencontre sobre dans l’arrière-garde gouvionne.

Bertels 6 A calmé les ardeurs des offensifs marlovanais dans les duels.

Lentz 6 Omniprésent derrière, il a cependant laissé filer Okoroafor pour l’égalisation.

Dewalque 7 Dur dans les duels, il n’a jamais vraiment été mis en difficulté.

Deville 7 Après un travail dans l’ombre, il offre la victoire grâce à son but, fruit d’une bonne reconversion offensive.

Fraiture 6 Plus un travail dans les duels que dans la construction.

Burton 8 Deux buts, mais aussi une grosse présence dans l’entrejeu. De l’impact, mais surtout une qualité dans la construction.

Muller 6 N’a pas eu de nombreux ballons pour s’illustrer et s’est donc mis au service de l’équipe.

Delvaux 7 Double passeur, il a clairement influencé la rencontre de sa patte.

Paquay 5 Relativement discret en position offensive, il a voulu mettre la pression sur la défense locale.