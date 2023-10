Erezée se donne de l'air, Vaux et Ethe déçoivent

En P1, Erezée, qui n'avait plus gagné depuis le 17 septembre contre Chaumont, affrontait Nothomb ce dimanche. Avec l'objectif de s'éloigner du bas de classement, les hommes de Walhain ont rapidement pris l'avantage, grâce à Théodore, pour mener 1-0. Vers l'heure de jeu, un penalty permet à Minique de conforter l'avance de son équipe et malgré le but de Klein, qui aurait pu relancer Nothomb et faire douter l'équipe à domicile, l'équipe d'Erezée sécurise la victoire et les 3 points, la deuxième de leur saison. Une victoire qui va faire du bien au moral des jeunes promus.

Dans le haut, Libramont s'impose sur un score arsenal contre un Ethe qui déçoit en ce début de saison. Les Cassidjes ne comptent que 12 unités sur 24.

Dans le bas de tableau, Vaux s'est incliné une nouvelle fois, face à un concurrent direct. Vaux reste bloqué à trois unités.

Les résultats

Erezée – Nothomb 2-1

BUTS : Théodore (1-0, 26') ; Minique (2-0 (P), 65') ; Klein (2-1, 71')

Ethe – Libramont 0-1

BUTS : Delwiche (0-1, 55')

Vaux – Florenville 0-3

BUTS : Emond (0-1, 62') ; Leclerc (0-2, 70') ; Emond (0-3, 92')

Richelle – Meix 2-1

BUTS : Laurent (0-1, 36') ; Richelle (1-1, 43') ; Richelle (2-1, 52')

Seraing – Mormont 2-0

BUTS : Ondo-Eyi (1-0, 9') ; Nadrany (2-0, 61')

Marloie B – Gouvy B 2-3