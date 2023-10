Érezée se donne de l’air, 0 sur 12 pour Nothomb

Points communs entre les formations avant le match: elles restaient toutes deux sur une sévère défaite et sur trois revers de rang. C’est dire l’importance de ce débat qui, il faut bien l’avouer, n’a guère tenu les spectateurs en haleine, ce qui est souvent le cas dans ce contexte. "C’est le genre de match qu’il faut gagner, un point c’est tout. En termes d’occasions, je pense qu’il n’y a pas photo. Dommage de s’être mis en danger en oubliant de conserver le ballon quand il le fallait", analyse le capitaine Aubrey Théodore, auteur du premier but des siens au milieu de la première période. Sans être brillant, Érezée se crée les deux premières occasions par l’entremise de Baudrie et Böhm tandis que la réplique (la seule) viendra du pied de G. Mairlot dont l’envoi n’est pas cadré. Si Érezée a la maîtrise du jeu en première période, les hommes de Nicolas Walhain ne profitent pas pleinement de la faiblesse des flancs adverses. Le second acte est un peu plus équilibré et Nothomb met enfin le nez à la fenêtre sans toutefois mettre l’arrière-garde locale en réel danger. Si ce n’est sur un premier essai cadré de Gilles Mairlot peu avant l’heure de jeu, Philippot passe un après-midi assez calme. Quand l’équipe locale obtient un penalty qui lui permet de doubler son avantage, on se dit que la messe est dite. C’est sans compter sur la réduction du score de Klein qui laissera planer le doute dans les rangs locaux jusqu’au bout. Au final, Érezée signe une bonne opération alors que son adversaire reste bloqué en bas de tableau avec six points au compteur et une série de quatre revers de rang.