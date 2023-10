Entré à l’heure de jeu, Victor Emond enfonce Vaux-Noville

La première occasion florentine arrive après 33 minutes de jeu: la reprise de Gomez est déviée par le keeper. Et sur la réplique, Hubert ponctue un superbe mouvement offensif novillois sur Manderrier, très en vue cet après-midi.

Rien de bien nouveau à la reprise, mais Florenville va réaliser le break dans la dernière demi-heure. Le joueur-entraîneur Morgan Matz, blessé avant la pause, va effectuer un changement gagnant: le jeune Victor Emond (19 ans dans 3 jours) frappe d’emblée sur le poteau sur sa première touche de balle et pousse ensuite le cuir dans le but dans la minute suivante, à la suite d’une "flingue" du keeper novillois qui relâche le cuir. Florenville contrôle alors la partie et va enfoncer le clou avec un superbe but de Leclerc, alors qu’Emond inscrit son second but dans les arrêts de jeu à la suite d’un beau mouvement collectif florentin. La messe est dite: Florenville engrange 3 points pour se replacer à mi-tableau alors que pour Vaux-Noville, c’est un peu la soupe à la grimace.

La conclusion pour Alain Hourlay, le coach local: "Que faire ? Que dire ? On a retrouvé de l’envie après le non-match à La Roche, on s’est créé quelques occasions, mais la seule petite erreur a été fatale. On est en zone rouge c’est sûr, mais bon…" Vaux-Noville accueillera Sart dimanche prochain alors que Florenville aura reçu Oppagne la veille en soirée.

TECHNIQUE

VAUX-NOVILLE: Lambert 4 ; Vandenbergh 5 (74’ Gengler), Soyer 5, Jor. Schinckus 6, Berg 6 ; Renard 5, Poitoux 5, Gungor 6, Hubert 6 ; Noël 6 (82’ C. Louvins), Keita 5 (60’ Koffi 6).

FLORENVILLE: Manderrier 7 ; Collette 6, Steunou 6, Alexandre 6, Pietquin 6 ; Mouton 6 (72’ Hostelet), Matz 6 (40’ Evrard 6), F. Blandin 5 (59’ Emond 8), Gomez 6 ; Brunson 6 (78’ D. Blandin), Leclerc 7.

Arbitre: F. Lejeune. Assistance: 70.

Cartes jaunes: Gengler, Collette, Gomez.

Buts: Emond (62’, 0-1), Leclerc (70’, 0-2), Emond (90+2’, 0-3).

Note du match: 5

62’, un long ballon florentin est relâché par Lambert pour Emond qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but (0-1).

70’, longue transversale pour Leclerc qui entre dans le jeu et croise parfaitement (0-2).

90+2’, mouvement offensif florentin: le ballon est remis dans les pieds d’Emond qui conclut de près (0-3).