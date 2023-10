Si Neufchâteau n’a pas encore connu la victoire, les Chestrolaises ont livré un très bon match samedi. Emmenée par une Périne Denève en forme olympique, la troupe de Thomas Celant va mener pendant la majeure partie de la première période. Si Baggio met Huy aux commandes (0-4), Denève et Jacquemin inversent la tendance (12-9, 18-12) avant qu’une bombe de Vanbelle ne laisse Neufchâteau devant: 21-19. Les Chestrolaises compteront même jusqu’à dix points d’avance (34-24) avant de voir Huy revenir: 36-31 au repos. Neufchâteau s’accroche jusqu’à 40-38 avant de s’écrouler et de voir Huy enchaîner quatorze points: 40-52. Les carottes sont cuites pour les Chestrolaises qui seront malgré tout revenues à sept points (54-61).

Ottignies 62 – Rulles 26

Mathieu Fivet a passé un mauvais dimanche. "Nous avons été ridicules, dit-il. En jouant comme cela, notre place est en R2. Pour jouer le maintien. Je pensais avoir touché le fond avec les Messieurs à Saint-Hubert voici quinze jours, mais je me trompais. Il était encore possible de faire pire." Rulles n’a tout simplement pas existé à Ottignies. Impuissantes offensivement, les Gaumaises ont eu le mérite de bien défendre en première période (26-11) avant de sombrer après le repos. "Dans le dernier quart-temps, nous nous sommes laissés humilier. Ce n’est pas acceptable. Je suis vraiment fâché. Ottignies a été meilleur que nous, à tous les niveaux. L’an dernier, nous avions déjà pris une gifle ici."

Libramont 44 Fleurus 56

Score sévère pour Libramont qui a fait jeu égal avec Fleurus pendant plus d’une demi-heure. Devant grâce à Jourdan et Bouillon (5-0, 7-2), Libramont est derrière au quart-temps malgré un lancer de Frauenkron et un panier de Giberti sur le buzzer: 12-13. Les deux équipes ne se quittent pas (26-24, 30-33, 36-39, 40-44) avant que Fleurus ne hausse le ton. Les Hennuyères prennent dix points d’avance et ne seront plus inquiétées ; 40-50, 44-50 et 44-56.

Alleur B 72 – Tintigny 41

Première grosse défaite de la saison pour Tintigny. "Des claques, nous savions que nous allions nous en prendre, confie Sébastien Louis . Alleur était plus fort." Directement menées (8-0), les Gaumaises rentrent dans la partie grâce notamment à une bonne Manal Mouh: 30-20 au repos. La reprise est plus compliquée pour Tintigny qui prend l’eau et voit Alleur s’envoler à 58-27. "Comme toujours, nous ratons notre troisième quart-temps, soupire Sébastien Louis. Nous prenons 31 points au final, mais c’est surtout dans le troisième quart-temps que l’écart se creuse. Les trente autres minutes étaient correctes même si Alleur n’a pas non plus joué pied au plancher."

Esneux 80 – Arlon 60

Arlon, qui n’a toujours pas gagné a rivalisé pendant trois grosses minutes (8-6) avant de craquer. Esneux a rapidement pris quinze points d’avance (23-8) et n’a jamais laissé l’écart redescendre sous la barre des dix points. Les Liégeoises ont même pris une avance de vingt points en seconde période pour finalement s’imposer 80-60. "Nous avons perdu trop de ballons, surtout en première mi-temps, explique Serge François. L’autre différence, c’était l’adresse. Les shoots ouverts rentraient à Esneux alors que nous, nous avons beaucoup raté. Nous sommes battus par une équipe plus forte et ce ne sera pas simple de venir gagner à Esneux."