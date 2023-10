David Bilocq n’a pas survécu au 6/21 de Nothomb B. Il a été remercié par le comité du club en semaine. Merouane Meedzouari, écarté à Messancy B il y a quelques semaines, lui a succédé et il a débuté par un large succès. "Les joueurs ont vraiment pris le match au sérieux, commentait-il. Ils se sont appliqués à bien respecter mes consignes. J’avais un peu peur car je n’ai eu que l’entraînement de jeudi pour faire passer mon message. C’est une bonne base pour la suite." Les buteurs sont Lambin (4), Godfurnon (3), Gena et Servais. Les visités dépassent ainsi les Méchois au général.

Châtillon 0 – Arlon B 1

Eddy Davaine, le T2 des Arlonais, regrettait le manque de concrétisation des siens: "On se fait peur alors qu’on a énormément d’occasions tout au long du match." Dès l’entame, les Arlonais se procurent plusieurs opportunités, mais il faut attendre la 32’ pour que Mudekereza ouvre le score (0-1). Après le café, le scénario est le même. Hubin loupe la conversion d’un penalty. Les Étoilés, eux, se procurent une très grosse occasion à la dernière minute, mais le ballon file au dessus. Les Arlonais enchaînent ainsi un huitième succès.

Halanzy 0 – Athus 2

Raoul Lambert, le président des Miniers était très déçu à l’issue de ce derby: "Athus a réussi un hold-up parfait avec la complicité de l’arbitre. Nous avons dominé tout le match." Les Miniers multiplient les opportunités au premier acte, mais se heurtent à un Pieschacon impérial. Après la pause, Diogo, en position hors-jeu selon les visités, ouvre le score (0-1). Santos fait 0-2 sur penalty alors que les Miniers réclamaient une faute sur leur portier. Les Athusiens prennent ainsi la deuxième place du général.

Signeulx 1 – Rachecourt 3

Kevin Lefèvre, le joueur-entraîneur des Rouges, regrettait le comportement des visités envers l’arbitre: "Le score aurait pu être de 0-6 après 25 minutes, on a fait un super début de match. C’est mon délégué qui a arbitré et il en a pris plein la tronche alors que je trouve qu’il arbitrait correctement. Il a même dû arrêter le match car on a lancé une bouteille dans sa direction, c’est triste." Les Rouges démarrent pied au plancher et inscrivent trois buts en onze minutes par Sid (16'), Luc (24') et Previtali (27'). À dix minutes du terme, Dehareng est à la bonne place sur un centre (1-3). Les Rachecourtois repoussent les Canaris à quatre points.

Messancy B 7 – Tontelange B 0

Lucas Thiry, le coach des Spurs, est inquiet pour son équipe: "On est dans une très mauvaise passe. On a beaucoup de blessés et plusieurs joueurs vont aider l’équipe A. En plus, on n’avait pas de gardien. C’est Martelee qui a défendu les cages. Messancy a une belle équipe qui joue bien au foot. C’est dur pour nous. Il y a toutefois une belle collaboration qui se met en place avec Mustafa Haddar le coach de la A. Cela devrait bénéficier à nos deux équipes." Le score était de 3-0 au repos grâce à un doublé d’Afif et un but de Dejardin. Graisse, Afif, par deux fois encore, et Meyers salent l’addition au deuxième acte.

Waltzing 0 – Autelbas 6

Autelbas multiplie les opportunités au premier acte, mais seul Magnette trouve la faille (0-1, 12’). Vincent, en grande forme sur son flanc, double la mise dix minutes après la reprise (0-2). Tibesar inscrit un doublé dans les dix minutes qui suivent sa montée au jeu (0-4, 65’). Puis il sert Magnette (0-5, 68'). Ce dernier signe un triplé en fin de partie (0-6, 85’).

Fouches 3 – Aubange B 3

Dans ce match avancé au vendredi soir pour permettre la bonne organisation du souper choucroute du club arlonais, programmé le samedi, aucune des deux équipes n’a pu repartir avec la totalité de l’enjeu. À la 25’, un obus de Leduc fait mouche (1-0). Goosse puis Muric profitent d’errements de la défense visitée (1-2). Muric signe un doublé sur penalty (1-3, 40'). Sur un coup franc de Mathay, Leduc réduit le score juste avant la pause (3-2). Les Jaune et Noir remontent sur le terrain revanchards et égalisent méritoirement grâce à un penalty de l’inévitable Leduc (3-3). Henrot rate par deux fois l’occasion de donner la victoire à Fouches. Les Marsupilamis restent six points derrière les Aubangeois.