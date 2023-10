Assenois accroché pour la première fois, Bastogne pour la deuxième, un joueur emmené en ambulance

Bleid se frotte les mains

En s’imposant vendredi soir sur le terrain d’Habay-la-Vieille, Kamel Bouzoubaa et ses hommes imaginaient faire une bonne affaire, mais pas au point où tous leurs concurrents pour les places d’honneur allaient perdre des plumes. Les trois matches de samedi se sont soldés par le même score de 2-2. Des fameuses surprises, à commencer par le leader Assenois qui a perdu ses premiers point à Meix-devant-Virton B, l’équipe la plus inconstante de la série, capable du meilleur comme du pire. Un peu comme Aubange d’ailleurs. Les Rouge et Noir perdent deux points contre Saint-Léger qui se traîne en queue de classement, mais qui reprend quelques couleurs depuis l’accession de Mario Mendoza Jr comme joueur-entraîneur. Enfin, Vance, pourtant en feu ces dernières semaines, reste invaincu, mais ajoute un nouveau spécimen à sa collection de partages, à Jamoigne cette fois.

Division 2B

Ochamps renoue avec le succès

Face à Saint-Hubert, les Canaris s’imposent sur un cinglant 3-0. Des buts de Hutin, Gillet et Bruliau ont permis à la troupe de Sébastien Ricci de repartir de l’avant après les revers face à Bercheux et Orgeo. Seul hic, les blessures de Cottin (genou) et Devresse (cheville). Vaux a également renoué avec le succès. En déplacement à Sainte-Ode, Vaux s’impose grâce à un penalty de Schoumaker dans les derniers instants: 3-4. Enfin, Tellin a disposé d’Orgeo, qui réclamait un penalty sur Grondin à cinq minutes du terme, grâce à une belle demi-volée de Bihain (1-0).

Division 2C

Bastogne accroché

Pour la deuxième fois de la saison, le Léo a perdu des plumes. En déplacement à Heyd, Bastogne a été mené après le but de Harzimont à la demi-heure. C’est finalement l’inusable Macoir qui a égalisé à dix minutes de la fin. Bastogne verra le gagnant (s’il y en a un) du duel entre Marloie B et Gouvy B ce dimanche revenir à trois points. Tandis que Nassogne s'imposait 2-3 à Halthier, Bourdon, dans un match de bas de tableau, est allé vaincre Melreux-Hotton (1-2). L’équipe locale a été réduite à dix à 20 minutes de la fin (exclusion d’Evrard), a concédé un second but dans la foulée et n’a pu sauver l’honneur qu’en toute fin de partie.

Division 3A

Leduc fait trébucher Aubange

Vendredi, grâce à un triplé de Corentin Leduc, Fouches a pu accrocher Aubange B, actuel deuxième du classement (3-3). Les Frontaliers ont pourtant mené 3-1 dans cette rencontre. Hier, Nothomb B a atomisé Meix-le-Tige (9-0).

Division 3B

La première de Sainte-Marie

Dans un match de haut de tableau, Sainte-Cécile s’est imposé 3-4 à Marbehan et prend trois points d’avance sur son adversaire du soir. Dans une rencontre à rebondissements, les figures de proue des deux équipes se sont mises en valeur, Bury a marqué trois fois pour Marbehan, Meddah a fait pareil pour Sainte-Cécile qui a aussi pu compter sur un but de Barré. Ethe B, en pleine kermesse, a été à la fête contre Gérouville, s’imposant 3-0. Etalle, grâce à un but rapide de Klein, a battu et rejoint Bouillon B au classement tandis que dans le match des mal lotis, opposant Sainte-Marie-sur-Semois à Saint-Mard B, c’est l’équipe locale qui a pris le dessus (2-1) et décroche ainsi son premier succès. Les Saint-Mardois, eux, restent bloqués à la case-départ.

Division 3C

Bras dans la douleur

Si Bras s’est imposé à Libin, les hommes de Matthieu Guiot ont eu très chaud. Disputée sans arbitre officiel, la partie a vu Touillaux planter le seul but du match dans les arrêts de jeu. Bras, qui a raté un penalty, s’en tire bien puisque les Libinois auraient sans doute dû obtenir un penalty dans cette rencontre. Bertrix a décroché un succès facile à la maison face à Namoussart: 4-0 avec trois buts dans les vingt dernières minutes. Devresse, Roset et Nemry (2) sont les buteurs. Enfin, Assenois B a fait chuter Ochamps B grâce à un doublé de Warny (2-1).

Division 3D

Sept buts pour Michiels

Cartons rouges et soirée noire pour Sainte-Ode B vendredi à Longlier B. Réduits à neuf avant même la demi-heure et après les exclusions de Berte et Dubru, les visiteurs ont explosé et laissé Anthony Michiels s’en donner à cœur joie. L’attaquant longolard a inscrit sept des douze buts des siens (12-1), qui alignaient notamment M. Dufrasne, Evrard, Van Den Eynde et Plainchamp. Hier, Vecmont, le leader, a largement émergé en seconde période à Witry (1-5), le substitut Baltus signant deux buts dans l’ultime quart d’heure. Houffaloise B a été accroché par Vaux-Noville B qui a égalisé en toute fin de match (1-1) et Bourcy, en battant nettement Sibret (3-0) est revenu à la hauteur de son adversaire du soir

Division 3E

L’ambulance à Roy

Sans y mettre réellement la manière, Roy a réagi face à Izier qui encaisse une deuxième défaite consécutive. Les Iziérois ont eu la place en première période pour mener au score, mais s’inclinent au final (2-1). La rencontre a été marquée par le tête contre tête involontaire entre Du Pré Werson et Coudasse. Le premier, joueur local, a été évacué en ambulance et s’en sort sans commotion, mais avec cinq points de suture. Le défenseur izierois a, lui, quitté la pelouse avec un bel œuf sur la tête. En attendant le duel entre Rendeux et Odeigne cet après-midi, Bomal revient sur le podium à la hauteur des Odeignois. Les Bomalois ont gagné sans sourciller à Mormont B (0-4). Harre-Manhay B et Salm se sont quittés dos à dos (2-2). Les deux coaches et anciens coéquipiers, Walters Menkiawi et Jérôme Meulders, se sont félicités de l’agréable joute disputée par leurs hommes.