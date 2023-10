2B | Libin en patron à Neuvillers, Bouillon encore accroché

Après quatre rencontres sans encaisser, Bercheux, qui perd sa seconde place, a pris l’eau face à une équipe de Grandvoir qui retrouve des couleurs après son revers face à Carlsbourg. Les premières occasions sont pour les Verts, mais Breuskin repousse des essais de Genon et Vermierdt. Après une remise en retrait de Collignon, M. Lockman a le ballon de but au bout du pied, mais sa reprise file au-dessus. Sur sa première vraie occasion, Grandvoir fait mouche quand une phase arrêtée est reprise par Toussaint, tout seul au petit rectangle (0-1). Dans la foulée, le jeune Simon contrôle un centre de Bodet avant de placer entre les jambes de Barthélémy (0-2).

Plus pressant à la reprise, Bercheux voit Maron envoyer au-dessus. C’est finalement Bossicart, monté au repos, qui réduit l’écart d’une frappe sous la barre (1-2). Après un bel arrêt de Barthélémy face à Toussaint, le portier est battu quand Antoine coupe, de la tête, un centre de Lambert (1-3). L’auto-but de Gouard, dans les arrêts de jeu, ne changera rien (2-3).

Ochamps 3 – St-Hubert 0

Après deux défaites, Ochamps, qui retrouvait quelques forces vives, à renouer avec la victoire et remonte à la deuxième place avec Vaux. "Un match maîtrisé de notre part, juge Sébastien Ricci. Je suis content de ce que j’ai vu, nous avons produit du jeu et retrouvé nos fondamentaux avec une belle solidité défensive. Nous avons eu pas mal d’occasions, mais nous aurions dû tuer le match plus tôt." Sur un centre de Cottin, Gillet est à deux doigts d’ouvrir le score, mais il manque sa reprise. Ochamps, qui a eu un but annulé pour hors-jeu, ouvre le score au retour des vestiaires. Demarlier et Batter ne se comprennent pas, tout profit pou Hutin (1-0). Après une erreur défensive, E. Gillet trompe Batter (2-0). Bruliau, à l’affût d’une frappe repoussée par la barre, fixe le score (3-0). Notons que les Canaris ont perdu Cottin (genou) et Devresse (cheville) en cours de match. L’autre mauvaise nouvelle est l’absence de Gilles Schroeder, tracassé par des soucis à la cheville et au repos pour plusieurs semaines.

Sainte-Ode 3 – Vaux 4

"Un beau match, avec de l’engagement, de l’ambiance et des buts", résume François Devillers. Vaux démarre bien et prend rapidement deux buts d’avance grâce à Gillard et Toussaint. Si Otjacques réduit l’écart, juste avant la pause, le corner de Flamant est repoussé dans son propre but par Francis: 1-3.

Jabbour réduit l’écart à la reprise avant que Sainte-Ode n’égalise via Otjacques (3-3). Alors qu’on se dirige vers le nul, Vaux hérite d’un penalty à la dernière minute pour une faute de main. Schoumaker ne tremble pas (3-4).

Tellin 1 – Orgeo 0

Un succès qui permet à Tellin de recoller au peloton. "Et je pense que le succès est mérité étant donné notre seconde période", dit Florent Pigeon. Après une première période assez partagée, Tellin est plus tranchant après le repos. Les promus touchent deux fois la barre avant que Bihain, d’une reprise en demi-volée, ne plante le seul but du match à un gros quart d’heure du terme. En fin de match, Grondin efface quatre joueurs avant de s’écrouler dans le rectangle. Mr Guillaume reste de marbre au grand désarroi des Orgeotois qui réclamaient le penalty.

Neuvillers 0 – Libin 4

Privé de plusieurs pions, comme Cavelier, Hotua ou encore Arnould, Libin a assuré face à une équipe de Neuvillers qui avait pourtant le vent en poupe. Au quart d’heure, isolé par Zappala, Robert arrive devant Ledent et place au ras du poteau (0-1). Neuvillers, avec le vent, se montre plus pressant. Rausch envoie une frappe flottante qui est déviée sur le haut de la barre. Dans la foulée, il manque une pointure à Jacquet pour reprendre un centre de Rausch. Libin fait le break en cinq minutes. Sur une belle action collective, Zappala centre pour Khelfi qui, isolé au second poteau, pousse au fond (0-2). Sur un corner de Léonard, Khelfi arme ensuite une tête gagnante au premier poteau (0-3). Dès le retour des vestiaires, Delahaut plante le quatrième.

Corbion 3 – Paliseul 2

"Nous avons dominé la première période avant d’arrêter de jouer après le repos", dit Bertrand Gobert. Après six minutes, le break était déjà fait pour Corbion grâce à Charif et G. Naud. Peu après la demi-heure, Duroy corse l’addition. Paliseul, avec l’entraîneur des U19 au coaching, fait alors monter Corentin Poncelet au repos. Malgré sa blessure, et son opération prévue prochainement, le médian réduit l’écart sur penalty avant de fixer le score dans le final: 3-2.

Carlsbourg 1 – Bouillon 1

Une occasion manquée de recoller au top 5 pour Bouillon. Après une première période partagée, Dasnoy ouvre le score. Son coup-franc passe entre Culot et Arnould et termine au fond (0-1). Dans une partie sans réelle occasion, Rongvaux arrachera finalement le partage dans les derniers instants grâce à une belle tête lobée.