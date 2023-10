Quatre journées et les Castors n’ont toujours pas gagné

Malheureusement, Aurélie de Ruette et Frédérique Jaumotte n’ont pas pu venir en aide à leur équipière. En quatre rencontres, elles ont été punies d’autant de revers et le duel du week-end prochain sera donc extrêmement important pour les Castors, qui ne doivent pas perdre l’espoir de se maintenir. D’autant que les joueuses de Fleur Bleue ne souhaiteraient pas rester au niveau national au-delà de cette campagne.

Aye revient de nulle part, Rulles enchaîne

En D2, Joubieval a affronté une équipe de Basècles renforcée par les présences de Sanna et de Boone, ancienne B0. Lengler et Sépult ont réalisé une performance, mais les Salmiennes perdent pour la quatrième fois. La série semble déjà coupée en deux, mais les écarts dans le bas sont très faibles.

En Régionale, Aye a véritablement arraché le nul contre Ans. Menées 1-5, les Famennoises ont d’abord remporté le double. Ensuite, Eloïse Deflandre et Justine Colleaux, qui n’avaient pas encore gagné jusqu’alors, ont sorti le grand jeu face à Joannes, victorieuse de ses deux premiers simples et Désir, la première joueuse liégeoise. Cindy Joiris a quant à elle signé un doublé décisif.

Dans l’autre série, Rulles décroche un second succès à Andenne grâce au duo Bergmann-Dion. Dinez C réalise un nouveau carton et reste en tête avant le derby à Tillet, qui lui, occupe toujours la queue du tableau.