Première défaite de la saison pour Athus

Un cran plus bas, c’est un week-end à oublier pour nos équipes masculines: quatre défaites et pas un seul point.

Match contrasté pour les filles d’Athena

En Promotion, chez les Dames, dès vendredi soir, Athena avait connu la défaite face à Spa. Tout avait pourtant bien débuté pour les filles d’Arnaud Capitaine qui avaient remporté assez facilement la première manche. "Parce que notre jeu était stable et que nous étions assez performantes au service, commente Auriane Forthomme. Nous avons vite pris les devants et nous avons déroulé." Si Athena pouvait espérer décrocher les trois points, les Nordistes ont dû déchanter puisque Spa a gagné les trois manches suivants. "Dans le deuxième set, nous avons rapidement pris une série de services et le trou était fait, soupire Auriane Forthomme. Un bon Spa ou un mauvais Athena ? Disons que de notre côté, nous avons baissé de niveau. Mais il faut aussi dire que le Spa de cette année n’a plus grand-chose à avoir avec celui de l’an dernier. C’est une nouvelle équipe qui est encore en construction, mais le niveau est relevé."

Notons qu’Athena a également perdu Sonia Laurent dans le troisième set. "Elle a senti une douleur au mollet et elle n’a pas voulu prendre de risques, signale Auriane Forthomme. Lilou Lesenfants a pris sa place. Elle a livré une bonne prestation, mais on ne remplace pas Sonia en claquant des doigts. Nous voyons que nous manquons encore un peu d’expérience à certains moments. Mais c’est normal. Nous avons intégré pas mal de jeunes. Certaines sont titulaires chez nous alors qu’elles jouent encore un peu avec la P1. Mais les jeunes progressent énormément. Et elles nous rendent déjà de sacrés services depuis le début de la saison."

Toujours chez les Dames, on notera que le derby entre La Roche et Bertrix, qui marquait le retour d’Olivier Martin dans le chaudron rochois, a tourné à l’avantage des Rochoises.