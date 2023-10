Troisième défaite de suite en déplacement pour Neufchâteau B qui devait composer sans Bertrand et Poncin et avec un Dubois à peine rentré de l’étranger. "C’est une belle équipe en face, expérimentée. Perdre là-bas n’est pas grave, mais c’est surtout la défaite à Liège Atlas qui laisse des regrets et qui nous oblige à gagner face à Aubel dimanche", dit Nathan Dubois.

En début de match, Schadeck laisse Neufchâteau au contact (9-9) avant que Fleurus ne hausse le ton: 21-12, 29-21 (10’). Neufchâteau reprend en force et grâce à Dejardin, Dubois et Chalon, l’égalité revient au marquoir: 29-29. Neufchâteau fait jeu égal avant de craquer dans les derniers instants de la première période: 48-38.

Les Chestrolais tiennent bon jusqu’à 50-43 avant de s’écrouler d’une pièce. En quatre minutes, l’écart passe la barre des vingt points: 73-48. "Nous avons eu deux bons passages dans le match avant d’avoir un énorme passage à vide", résume Nathan Dubois. Dans les douze dernières minutes, Neufchâteau donne au score des allures plus respectables, mais sans faire douter les Hennuyers: 93-80. Plus que la défaite, la mauvaise nouvelle est la blessure d’Arnaud Chalon. Touché à la cheville et au genou, le meneur a dû céder sa place en première période. "Je me suis rendu aux urgences samedi matin. Je n’ai rien de cassé, dit l’ancien libramontois. Mais je vais peut-être essayer de passer une échographie car je souffre dès que je pose le pied par terre."

Belgrade B 73 Musson 62

Troisième revers en déplacement pour Musson qui a couru après le score durant tout le match. Dans les dix premières minutes, Belgrade plante cinq bombes et prend une petite avance: 25-16. Petit à petit, Musson revient: 29-24, 38-31 et même 40-36 au repos. La seconde période reprend mal pour les Sudistes qui sont menés 52-37 avant que Leenman et Braet ne ramènent l’espoir: 61-54, 63-58, mais Belgrade assure sa victoire aux lancers: 72-63. "Je suis plus frustré que face à Ensival car offensivement, nous avons manqué le coche, dit Bastien Delepine. Nous aurions dû mieux faire même si c’est une belle équipe en face. Prendre 72 points, c’est acceptable. Tu peux gagner en encaissant si peu. Mais alors, tu dois être plus percutant offensivement. Nous ne l’avons pas été. Et nous avons raté notre entame de match et notre entame de seconde période."

St-Hubert 57 – Fresh Air 69

"Fresh Air n’est pas favori pour le titre par hasard, confie Michaël Jaspart . C’est une belle équipe, mais nous avons livré un bon match." Saint-Hubert fait jeu égal durant toute la première période: 15-15, 24-28, 31-32. Fresh Air fait le break à la reprise en prenant dix points d’avance (41-51). Saint-Hubert reviendra à 55-61, mais sans pouvoir dépasser les Bruxellois. "Nous sommes même revenus à quatre points, mais Fresh Air a pris un temps mort avant de planter deux paniers directement, commente Michaël Jaspart. Mentalement, cela fait mal. En première période, les deux équipes n’avaient pas une grande réussite, mais nous parvenions à contenir Fresh Air. Mais ensuite, cette équipe a mis davantage d’intensité. Et en face, les gars sont athlétiques, ce n’était pas évident pour nous."