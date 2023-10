D2: le BCCA Neufchâteau n’a pas droit à l’erreur, ce samedi, contre Kontich

À la maison, face à un concurrent direct, qui n’est pas du calibre de Lommel ou Comblain, les Chestrolais n’ont pas droit à l’erreur.

"C’est un match important, reconnaît le coach Marc Hawley. Comme l’année dernière, Kontich joue plutôt pour le maintien. La pression est sur nos épaules, oui. Ce match, c’est l’occasion de les mettre à deux longueurs derrière nous. Si on gagne, on réalisera une bonne opération."

Les joueurs sont, évidemment, bien conscients de l’importance de l’enjeu. "Ils savent qu’ils doivent réagir, enchaîne le coach du BCCA. Et je suis assez confiant. Les entraînements de cette semaine ont été très bons, que ce soit au niveau de l’intensité ou de la concentration. Et tout le monde a bien parlé. Maintenant, il faut mettre tout cela en pratique, en match."

Kontich: 0/3

Cette semaine, Marc Hawley a mis l’accent sur la cohésion, l’intensité et l’état d’esprit. "Il faut rester positif, même si ce n’est pas toujours facile après deux défaites. La saison dernière aussi, il y a eu des matches où on a ramassé… Là, il est trop tôt dans la saison pour se poser des questions. "

Kontich a perdu ses trois premiers matches: 73-107 contre Comblain, 89-79 à Lommel et 80-62 à Gembo Borgerhout.

Marc Hawley a visionné les Anversois, en vidéo, contre Limburg et Gembo. "C’est grand. Il n’y a pas de gars comme Iarochevitch (2,07 m) à Comblain, mais il y en a plusieurs à 2 m. C’est physique et ils ont des joueurs d’expérience, dit-il. Mais ils sont beaucoup moins athlétiques que nous. Ils jouent avec leurs forces, donc il y a beaucoup de jeu placé à l’intérieur. Et ils défendent beaucoup en zone. À ce niveau-là, il va falloir être meilleur que contre Comblain. Il faudra vite se lancer en contre-attaque, avant qu’ils ne mettent leur zone en place."

Il s’agira donc de batailler physiquement sous l’anneau et de gagner la bataille du rebond. Pas une mince affaire quand on sait que les hommes de Marc Hawley, qui avaient été largement dominés au rebond le week-end dernier, seront à nouveau plus petits et moins costauds que leurs adversaires. "On va essayer de défendre sans faire de faute et de contrôler le rebond, c’est important ", conclut le coach.

Rappelons que vendredi prochain, le BCCA Neufchâteau accueillera Kangoeroes Malines (D1) en coupe de Belgique.