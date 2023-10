Bleid a évité le piège d’Habay-la-Vieille

L’importante rencontre de vendredi soir entre les Kakirans et les Pânis a été remportée par l’équipe de Kamel Bouzoubaa. Le score de 0-2 à la mi-temps (Collard à la 16’ et Mboyo à la 41’) a mis Bleid sur du velours, mais les Verts n’ont pas abdiqué, revenant à 1-2 par Braquet (59’). Gomes a donné au score son aspect définitif à quelques minutes de la fin. Les conséquences de cette victoire sont claires. Bleid reste de loin le principal outsider d’Assenois, l’intransigeant leader, déjà vainqueur de la première tranche. Habay-la-Vieille rentre dans le ventre mou du classement et devra sans doute limiter ses ambitions à une éventuelle place au tour final.