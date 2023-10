Wauthy espère revenir avant la trêve hivernale

C’est donc du bord du terrain que Kevin Wauthy suit les aventures de ses équipiers. Et avec trois points en sept matches, l’aventure est compliquée . "Quand tu es hors du terrain , tu vois les choses de manière différente et pour moi, c’est plus compliqué que l’an dernier où j’étais encore en train de jouer, commente Kevin Wauthy. Tu es là, tu as envie d’aider, mais tu es totalement impuissant."

"Romain, c’est l’avenir de Vaux"

Après le match à La Roche, Alain Hourlay avait laissé sous-entendre qu’un départ pouvait être à l’ordre du jour. Il n’en est rien et le mentor de Vaux sera sur le banc dimanche. "Le staff n’a rien à se reprocher. Tout est pensé, réfléchi et mis en place pour que les joueurs puissent prendre des points. Mais une fois que les joueurs sont sur le terrain, c’est à eux de jouer. Le coach, il ne sait rien faire. Si tu donnes des consignes et qu’elles ne sont pas appliquées, tu es impuissant. Ce sont les joueurs qui sont responsables. Et c’est à eux de se bouger. Un manque d’envie ou un manque de qualité ? La qualité, nous savons que nous en avons peut-être moins que d’autres équipes de la série. Mais alors, tu compenses avec l’envie. Ce que nous avons su faire contre Oppagne et lors de la première période à Houffalize où nous menions 0-2. Mais j’ose espérer qu’il s’agit d’un manque de confiance. Nous verrons dimanche. Plus que le résultat, c’est l’envie qui sera déterminante."

Blessé, Kevin Wauthy a donc cédé sa place au jeune Romain Lambert. "Ce que je pense de son début de saison ? Pour lui, c’est une bonne chose d’avoir pu suivre une préparation complète en sachant qu’il allait débuter. C’est plus facile que d’être catapulté numéro 1 du jour au lendemain, juge Kevin Wauthy. Mais il est arrivé dans une équipe qui ne tournait pas et ce n’est pas évident pour un jeune gardien. Et pourtant, dimanche, c’était le meilleur sur le terrain. Avec Laurent (Lambert), nous lui donnons toutes les clés pour progresser, car le futur gardien de Vaux, c’est lui."