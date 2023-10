Je préfère gagner. D’autant plus que mon frère ne devrait pas commencer. Il y a six ou sept ans, j’aurais cherché à aller me frotter à lui. Et inversement. Mais j’ai 28 ans et je suis plus réfléchi depuis que je suis devenu papa.

La paternité n’a pas seulement changé l’homme, elle a aussi changé le joueur ?

Un peu, oui. Je m’excite moins sur mes coéquipiers, je suis plus pédagogue (rires).

Houffaloise a sorti Oppagne en Coupe de Belgique. Ce match reste dans les esprits ?

Non, c’est oublié. Jusqu’ici, nous avons battu les équipes que nous devions battre et nous avons perdu contre les équipes supposées plus fortes que nous (Sart, Arlon et Ethe). Trois défaites sur le même score: 2-1. Il ne manquait pas grand-chose. Nous allons donc essayer, pour la première fois, d’accrocher un gros.

Quel adversaire vous a laissé la meilleure impression ?

Arlon, qui joue très, très bien au foot, comme Ethe, mais qui a plus de verticalité, de percussion.

Oppagne fait partie des favoris de ce championnat selon vous ?

Oui, c’est un candidat au titre. Et si les Gaulois avaient pu compter sur les frères Jadot (NDLR, tous deux blessés depuis le début de saison), Oppagne aurait tout simplement été LE grand favori.

Si vous pouviez piquer un joueur à Oppagne, qui prendriez-vous ?

Marvin Étienne. Son impact physique et son volume de jeu apportent énormément. Puis à la manière d’un Reyter à Habay, Marvin est un aimant à ballons sur les phases arrêtées. Il est toujours au bon endroit.

Le joueur le plus sous-côté d’Oppagne ?

Sans hésitation, Antoine Borrey. Je l’ai coaché chez les jeunes. Il est hyper malin, toujours bien placé entre les lignes, il a une mentalité au top et il met ses dix buts tous les ans. Puis, même s’il a toujours été frêle, il a appris à mettre le pied. Si j’étais entraîneur, je le prendrais directement dans mon équipe.

Quel enseignement avez-vous retenu de votre passage à Freylange la saison dernière ?

D’une part, que même dans la difficulté, on peut se faire des amis. D’autre part, qu’il y a plus grave que le football dans la vie. C’était pénible, mais j’ai rencontré de chouettes gars, je pense à Patrick Verger, Kévin Huberty, Abdou Ndiaye ou Julien Jacquet, pour ne citer qu’eux. On a eu le mérite de se serrer les coudes et d’aller au bout alors que tout le monde pensait qu’on ne finirait pas ce championnat. Le projet était mal ficelé dès le départ. Quand tu commences un championnat à 16 avec deux gardiens…

On sort indemne, footballistiquement, d’une telle saison ?

Non, clairement, mon niveau a chuté. D’autant plus que j’ai passé de longues semaines à l’infirmerie la saison dernière. J’ai dû me remettre dans le bain et faire une grosse préparation pour revenir dans le coup. Mes premiers matchs ont été compliqués et Aurélien Gomez s’est montré assez dur envers moi. Je l’en remercie, parce que j’en avais besoin. On s’est parlé avec franchise et son exigence a ravivé la flamme en moi. Elle s’était un peu éteinte en fin de saison passée. J’avais même pensé à arrêter le foot. Là, je sens que je reviens petit à petit à mon meilleur niveau et je prends à nouveau mon pied.