Quelle fin de match pour Harre-Manhay !

Les Arlonais sont les premiers à se mettre en évidence et cela ne traîne pas. Dès la première action du match, Rocca, sur la droite, oblige Janssens à détourner le cuir. À peine deux minutes plus tard, au coup franc, A. Hausman trouve la tête de Lejeune, qui manque de peu de surprendre le dernier rempart visiteur. C’est parti pour une longue domination arlonaise durant tout le premier acte. L’équipe de Philippe Gomrée a la possession du ballon et la maîtrise du jeu, mais elle ne parvient pas à concrétiser cette domination. En face, Harre-Manhay se montre dangereux en contre et Collin doit sauver les siens lors d’un face-à-face avec W. Rasquin. Sur une perte de balle d’A. Hausman, les Manhaydois accélèrent et se portent rapidement vers l’avant. Collin doit cette fois intervenir sur un envoi lointain de J. Raskin. Peu après la demi-heure, Diouf joue avec le feu en repoussant violemment Rocca. Pour le même prix, il aurait pu être exclu et mettre ses partenaires dans une situation bien délicate. Il quittera, tout de même ses équipiers plus tôt que prévu, en fin de match…

Arlon garde la maîtrise du ballon à la reprise. Et l’équipe du chef-lieu est finalement récompensée à la 71’. À l’origine, un nouveau coup de patte d’A. Hausman sur coup franc, pour le front de Verger, qui ne laisse aucune chance à Janssens. Dans la foulée, les Arlonais ratent le KO de peu, lorsque Hentcho, bien servi par V. Hausman et isolé, hérite d’une occasion 3 étoiles, mais tire sur Janssens. Protin et V. Hausman ratent à leur tour le coche. Et en face, la réponse vient de W. Rasquin, qui oblige Collin à être vigilant. Arlon veut se mettre à l’abri et repart aussitôt à l’attaque. Et Janssens doit encore s’illustrer, en deux temps, sur une frappe signée A. Hausman.

Mais c’est Harre-Manhay qui aura le dernier mot. Et de quelle manière. Prévot surgit d’abord sur un corner de Wilkin. Puis Binate y va de son numéro sur la gauche. Pour une victoire incroyable. Avec la tranche et donc le tour final en poche.

Technique

ARLON: Collin 6 ; Cachbach 6, Lejeune 6, Verger 7, Trogh 7 ; François 6, A. Hausman 7, Poncelet 7 (70’, Protin) ; Rocca 6 (55’, Hentcho), Daoust 7, V. Hausman 6 (80’, Sicaja).

HARRE-MANHAY: Janssens 7 ; Englebert 6, Pirquet 6, B. Diouf 5, Thiry 6 ; Bouzalmad 6, Prévot 8, Roberty 6 ; W. Rasquin 6, J. Rasquin 6 (59’, Binate 7), Wilkin 6.

Arbitre: G. Moreau (F. Gérard, B. Gillet).

Assistance: 160.

Cartes jaunes: Pirquet, Verger

Carte rouge: Diouf (84’, 2 CJ).

Note du match: 5.

But: Verger (71’, 1-0).

71’, au coup franc, Arthur Hausman trouve Verger, dont la reprise de la tête est imparable (1-0).

90’+1, corner de Wilkin et reprise de la tête de Prévot (1-1).

90’+3, effort individuel sur la gauche, de Binate, qui enroule sa frappe et lobe Collin (1-2).