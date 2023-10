Patrick Toubon suit Marloie même aux entrainements: "Marloie a la guigne complète pour le moment"

Il assiste à toutes les rencontres de l’équipe, mais n’hésite pas à se rendre aux entraînements en semaine.

"Il n’y a rien de mieux pour en apprendre sur le coach, sur les joueurs, leur implication ou encore les conditions d’entraînement, dit-il. Et les conditions actuelles, à Hargimont, ne sont pas bonnes. Cela peut expliquer, en partie, les prestations actuelles. L’impact est énorme sur la situation, cela joue sur la motivation, sur le niveau des séances. J’aime aller voir ces entraînements pour mieux comprendre ce qu’il se passe le week-end aussi. Les gens, eux, ne voient que le match et jugent ainsi le coach, les joueurs."

Un double accident cardiaque sur le terrain

Patrick Toubon, citoyen de Jemelle, assiste donc à toutes les joutes de Marloie et apprécie aussi l’équipe B du club. Mais comment en est-il venu à suivre le club famennois ?

"Il y a une quinzaine d’années, j’ai stoppé le coaching en région namuroise, en P4, note le supporteur. Marloie était le club phare, proche de chez moi, qui proposait un football de qualité, avec de l’ambition. Je m’y suis plu directement."

Depuis, Rochefort est arrivé, a grandi, mais la passion de Patrick Toubon n’a pas changé. "Aussi parce que je n’aime pas la foule, je me mets toujours à l’écart, explique celui qui a aussi entraîné Soy. Vous savez, j’ai eu un accident cardiaque sur un terrain de foot quand j’avais une trentaine d’années et on m’a posé un défibrillateur. J’ai rejoué et quelques années après, malgré cela, j’ai quand même connu une deuxième frayeur. Là, j’ai stoppé pour passer au coaching puis j’ai tout arrêté pour devenir simple spectateur."

"Se séparer du coach serait la pire erreur"

Un simple spectateur qui s’est lié d’amitiés avec plusieurs joueurs de Marloie. Un simple spectateur qui aime donner et partager son avis sur la prestation des joueurs ou de l’équipe.

"Comme je n’ai plus la possibilité d’avoir une fonction dans le foot, j’apprécie ce contact humain", poursuit cet ancien militaire de carrière.

Patrick Toubon a vu tous les matchs depuis le début de saison et donne son avis sur ce qui cloche. "Je peux vous dire que Marloie paie cash la moindre erreur, poursuit-il. Contre Aywaille, Louis Cherdon rate un contrôle, Aywaille en a profité directement. De l’autre côté, Pierre-Antoine Collard entre au jeu sur un corner, il reprend de la tête et le ballon termine sur le bas de la barre avant de ressortir. La guigne est complète pour le moment."

Quelle solution envisage Patrick Toubon ? "Il n’y a pas d’autre solution que d’aller au charbon sans cesse, de bosser comme des fous. C’est la seule manière de s’en sortir. J’avais vu la rencontre face à Meux et j’étais agréablement surpris, c’était un match de haut niveau, confie Patrick Toubon. L’équipe doit être capable de reproduire cela, ce sont les mêmes joueurs. Et pour tout vous dire, je crains encore deux ou trois mauvais résultats, car on sait ce qu’il se passe dans ces cas-là. Et se séparer de Frédéric Jacquemart serait la pire erreur de Marloie. Il est compétent, a toujours les mots justes, sent le football. Marloie n’aura pas de sitôt un entraîneur de cette qualité. Je suis néanmoins convaincu que l’équipe va se relever. Des gars comme Florent Devresse ou Mathieu Mohimont doivent soulever cette équipe. Et si par malheur, l’équipe descend en P1, j’espère que les joueurs se regarderont dans une glace et resteront pour remonter directement. Si Marloie descend, ce sera de leur faute."

Ses trois joueurs préférés

1. Édouard Dehon. «C’était la classe à tous les niveaux. Il ne disait jamais rien, jouait toujours juste, un top mec.»

2. Nikola Pepic. «Un gardien avec une personnalité hors du commun. Un mec hypersympa, bourré de qualités. Je le suis à Rochefort où il fait de l’excellent boulot.»

3. Frédérik Lamote. «Il manque un joueur de ce type dans le noyau actuel. Il n’aurait jamais accepté ce qu’il se passe, il aurait secoué le cocotier comme personne.»

Un joueur qu’il n’aimait pas

«Franchement, aucun. Certains se prennent un peu pour des stars, mais ils ont été très rares.»

Son meilleur souvenir

La montée de P2 en P1. «Un chouette souvenir avec une saison extraordinaire. Mais j’ai beaucoup de bons souvenirs avec de nombreux joueurs.»

Son pire souvenir

«Une fois, William Vincent est tombé sur le terrain. Il est devenu tout blanc. Vu mes antécédents, j’ai craint le pire. J’ai appelé vite les secours. Il avait le bras cassé. J’avais eu très peur pour lui.»