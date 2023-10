Mon cœur est à Gouvy, mais je reste avant tout supporter de mon fils. Donc, je serai pour Longlier.

Vous avez déjà vu Gouvy cette saison ?

Oui, deux fois. Contre Seraing B et dimanche dernier face à Richelle.

Alain Colomberotto indiquait que Gouvy avait cochonné son match face à Richelle. C’était aussi votre avis ?

Je trouve que Gouvy n’était pas mal du tout en première période. Alors oui, Richelle dominait, mais sans se créer de vraies occasions. Mais encaisser le 0-1 juste avant de rentrer aux vestiaires a logiquement fait mal à Gouvy. Cette équipe a dû se découvrir un peu en seconde période et quand tu affrontes une armada comme celle de Richelle, tu sais que chaque petit mètre que tu vas laisser à l’adversaire, cela va se payer cash. Richelle n’a pas besoin de deux occasions pour en mettre une au fond. C’est là qu’on voit qu’il s’agit d’une vraie équipe de D3.

Savoir tuer l’adversaire, c’est justement ce qu’il manque à Longlier non ?

Clairement. Et c’est dommage. Prenez le match face à Meix. Au repos, le score doit être de 3-1. Minimum. Mais c’est 1-1 et puis, tu te prends un bête but à la 92’ alors que tu ne dois jamais perdre ce match.

Que pensez-vous du début de saison de Longlier ?

Le problème de Longlier, c’est que cette équipe a des absents de marque. Je pense à Fourny derrière, mais aussi à Vanderheyden qui aurait fait du bien. Après l’équipe est jeune et doit donc apprendre. Après les trois premiers matches, j’étais surpris positivement. L’équipe avait gardé le zéro à Elsaute, avait été s’imposer à Marloie et n’avait pas été ridicule contre Huy qui est la plus belle équipe vue jusqu’à présent. Ce qui est dommage, c’est de ne pas avoir su enchaîner après ce bon début de saison. Les derniers résultats ne sont pas à la hauteur. Mais Longlier devait battre Meix et prendre au moins un point à Wanze.

"Content que Théo joue"

Gouvy et Longlier peuvent-ils se sauver tous les deux ?

Gouvy a un peu plus d’expérience de ce niveau et semble peut-être un peu mieux armé pour se sauver. Et Gouvy a déjà joué Raeren, Richelle et Habay. Donc, les Nordistes vont avoir des matches plus abordables sur le papier. Longlier, lui, a déjà joué quelques concurrents directs. Mais ne pas avoir le ballon va peut-être mieux convenir aux Longolards.

Un mot sur les prestations de Théo dans les buts ?

Déjà, je suis heureux de voir qu’il a du temps de jeu. C’est ma première satisfaction. A Gouvy, je ne pense pas qu’il aurait joué. Il a commis une erreur, sur le troisième but de Huy, à un moment où Longlier poussait pour revenir. Pour le reste, je trouve qu’il répond présent.

Quand Longlier a contacté Théo, que lui avez-vous dit ?

Que si Damien Tucci le contactait, c’est qu’il avait confiance en lui. C’est vrai qu’il avait dit qu’il resterait à Gouvy, mais il n’avait pas eu de propositions intéressantes. Ici, Longlier, c’était différent. Je lui ai dit qu’il avait davantage de chances de jouer à Longlier, mais que c’était à lui de prendre sa décision.

Alain Colomberotto n’avait pas apprécié ce départ. Vous comprenez ?

Je peux comprendre car c’est arrivé tard. Mais il doit aussi comprendre que Théo restait sur une saison sans jouer en équipe A. Quand tu as deux gardiens dans une équipe, tu en as un qui va ronger son frein. Un joueur de champ, il aura toujours du temps de jeu. Un gardien, c’est moins évident. Tu ne fais pas monter ton gardien à vingt minutes du terme pour lui donner du rythme. A son âge, Théo a besoin de jouer. Et puis, Gouvy a toujours un gardien en équipe B et un très bon gardien en U19. Le club n’est pas sans rien.