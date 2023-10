Le premier acte ne restera pas dans les annales. Fidèles à leurs habitudes, les Rochois mettent le pied et tentent de profiter des phases arrêtées pour surprendre leur adversaire. Ils sont près de le faire à la 20’ quand une tête de R. Van Geen vient heurter la transversale. Si le ballon retombe dans les pieds d’un Rochois, le pompier Vissers se charge d’éteindre l’incendie, sur la ligne, pour le plus grand soulagement des Sartois.

Ces derniers ouvrent le score, quelques instants plus tard. Lejeune est accroché par G. Van Geen et, au grand dam des Rochois, qui estiment que la faute a été commise à l’extérieur de la surface de réparation, M. Koke Miezi désigne le point de penalty. Memeti prend ses responsabilités (1-0). Joie de courte durée puisque, quatre minutes plus tard, L. Van Geen rétablit déjà la parité. À l’affût sur un ballon dévié par Remacle et repoussé par Prince, le Rochois ne se fait pas prier.

Après le repos, les Rochois remontent sur le terrain sans leur capitaine M. Dubois, blessé, et ils prennent un deuxième coup sur la tête dans la foulée quand Lannoy envoie un missile de croisière des 25 m dans les filets de Gnittke.

La partie se durcit, mais les occasions restent rares. Remacle dispose d’une belle opportunité, sur un coup franc bien placé, mais il ne la met pas à profit. Sart, où Murtezi a joué les vingt dernières minutes, préservera son butin jusqu’au bout.

Technique

SART: Prince 6, Hubert 6, Tilkin 6, Rensonnet 6 (65’, Bodson), Barbette 7 (70’, Murtezi), Mehmeti 6, Memeti 6, Th. Lejeune 5, Lannoy 7, Vissers 6, Lauwers 5 (65', Beaujean).

LA ROCHE: Gnittke 6 ; G. Van Geen 5 (70’, Van Der Cruys), Weyders 6, R. Van Geen 6, Remy 5, L. Van Geen 5, C. Dubois 5, M. Dubois 5 (46’, R. Bouillon 6), Muller 7, Lapraille 5 (70’, Marion), Remacle.

Arbitre: K. Koke Miezi. Assistance: 110.

Cartes jaunes: G. Van Geen, Weyders, M. Dubois, Vissers, Remy.

Buts: Memeti (26’, 1-0 sur pen.), L. Van Geen (30’, 1-1), Lannoy (49’, 2-1).