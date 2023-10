Le Marchois Émilien Allart, dominateur de bout en bout en FIA Cross Car Acadamy Trophy

Mollerussa en Espagne servait de cadre au dernier rendez-vous de la saison du FIA Cross Car Academy Trophy. Une manche ultime qui devait permettre au jeune Émilien Allart (15 ans) de décrocher le titre européen de sa catégorie, qui regroupe des pilotes âgés entre 13 et 16 ans. S’il avait connu une première saison difficile en 2022 à cause de nombreux problèmes qui l’avaient bouté hors du top 5 final, le Marchois comptait bien prendre sa revanche cette année. Sans ambitions démesurées toutefois. "De base, je visais une victoire et un top 3 final, confirme-t-il. Je ne m’attendais pas à occuper la tête, l’issue est donc au-delà des objectifs." C’est avec une avance de dix-neuf unités qu’il aborde la dernière des cinq manches. Tout n’est pas acquis pour autant puisqu’il reste sous la menace d’un trio, dont font partie des pilotes espagnols avantagés par le fait d’évoluer chez eux. "J’ai connu un début de week-end compliqué, notamment à cause de l’arrosage du terrain qui m’a contrarié", explique l’étudiant en quatrième secondaire à Marche. En terminant la saison par une quatrième place, Émilien s’assure un titre auquel il ne s’attendait pas particulièrement. "C’est un peu inattendu, même si j’ai commencé à y croire au fur et à mesure de la saison."