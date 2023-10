"Je ne suis pas inquiet, avec Libramont, nous avions onze points de retard"

Considéré comme le grand favori de ce championnat en août, Ethe tarde à confirmer son statut sur le terrain. Ou plutôt, au classement. Si les Cassidjes s’adjugent la possession du ballon tous les week-ends, cela ne se reflète pas dans le bilan: 12 points sur 21 et seulement 12 buts marqués, ce qui fait d’Ethe la troisième moins bonne attaque de la série après sept journées. "Douze buts, ce n’est pas si mal, le leader Harre-Manhay n’en a marqué que dix, sourit Thomas Lefort. Notre début de championnat est un peu en deçà des attentes, mais cela s’explique par différents facteurs. D’une part, nous avons probablement laissé un peu d’influx en Coupe de Belgique. D’autre part, hormis Messancy qui nous a rendu coup pour coup, nous avons affronté tous les week-ends des blocs bas. On doit encore gagner en justesse dans les 20, 25 derniers mètres pour faire la différence contre les équipes qui ferment le jeu. On doit se montrer plus efficace dans les deux rectangles, tout simplement. Je ne m’inquiète pas pour autant. Nous ne sommes pas très loin des premiers et un championnat est long, je suis bien placé pour le savoir. Avec Libramont, nous avons compté jusqu’à onze points de retard sur Meix il y a deux ans et cela ne nous a pas empêchés de décrocher le titre lors de la dernière journée."

Ce dimanche, l’ailier français, tantôt aligné en soutien d’attaque, tantôt en pointe, aura certainement à cœur de planter un but à son copain Charles Delmé, dont il a été le coéquipier chez les Mauves, mais aussi à Saint-Hubert. "La différence entre Ethe et Libramont ? Je pense que les deux équipes se valent. En revanche, le public d’Ethe est un peu plus chaud", sourit celui dont la famille s’est agrandie vendredi dernier avec l’arrivée d’un petit Léo.

Lorsqu’on lui demande quel Libramontois l’a le plus marqué, il cite deux noms. "D’abord, Julien Robinet, qui est aussi important dans le vestiaire que sur le terrain. C’est un crack pour fédérer un groupe. Et un garçon que j’aime beaucoup, c’est Mathéo Giboux. Il faut encore le canaliser, mais le jour où je deviendrai entraîneur, il sera le bienvenu dans mon équipe. Je pense qu’il doit s’inspirer d’un joueur comme Valverde."