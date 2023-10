Je n’étais pas content et j’ai pris la parole dans le vestiaire, oui. Mais comme je pourrais le faire aussi après une victoire.

Qu’est-ce qui vous a surtout déplu dans ce match ?

Le résultat avant tout, au terme d’un match qu’on aurait dû gagner. Et le fait qu’on termine encore à dix. Il y a une accumulation de frustrations du même genre depuis le début de la saison. C’est ça qui est le plus difficile à encaisser.

Vous parliez des cartes rouges. Elles étaient évitables selon vous ?

Elles doivent l’être. Si vous comptez celle en Coupe, trois des quatre exclusions résultent de deux cartes jaunes dont une prise pour contestation. On doit pouvoir mieux maîtriser nos nerfs.

Avec cela, vous avez manqué l’occasion de prendre un très bon départ…

Effectivement. Nous pourrions être collés aux basques des équipes de tête, car nous avons eu les occasions pour y parvenir. Même à dix dimanche, voire à neuf puisque nous avions un joueur blessé sur la pelouse (NDLR: Bariki).

Si l’on excepte cette efficacité qui doit être améliorée, le contenu doit vous réjouir, non ?

Oui, si ce n’est que j’attends aussi qu’on entre plus franchement dans les matches. À un moment, on a enchaîné les rencontres, en Coupe et championnat, les prolongations et les longs déplacements. Ajoutez-y plusieurs minutes en infériorité numérique et vous comprendrez que les organismes ont été sollicités. Inconsciemment, les joueurs évitent peut-être dès lors d’engager trop d’énergie en début de partie. Pourtant, je suis convaincu que nous sommes capables de rester longtemps à un haut régime. La preuve, nous terminons souvent bien nos matches. Je suppose que tout cela viendra avec un peu plus de confiance.

Votre recrutement est terminé. Vous en êtes satisfait ?

Oui. Les recrues sont intéressantes, des jeunes frappent à la porte de l’équipe. Maintenant, tous ces garçons doivent encore apprendre à jouer ensemble ; on ne pouvait pas s’attendre à ce que ce soit parfait d’emblée.

Mais quand on voit le jeu proposé, on a le sentiment que vous êtes en avance, non ?

On est bien, dans les temps. Et ce serait encore mieux si la finition était au rendez-vous. Je pense aussi que les joueurs doivent également davantage communiquer entre eux. Certains doivent peut-être légitimer davantage leur place dans l’équipe. Beaucoup se considèrent comme très jeunes ou nouveaux venus et sont peut-être encore un peu hésitants pour prendre toute la place qu’ils pourraient prendre dans le groupe. Cela viendra avec le temps. En outre, des joueurs plus expérimentés sont arrivés un peu plus tard dans le noyau ; il faut un peu de temps pour que tout cela s’améliore.

"C’est le groupe lui-même qui définit ses ambitions"

Vous parliez du souci de finition. Cela tient au fait que Mboyo joue beaucoup en décrochage et qu’il vous manque peut-être un véritable renard des surfaces ou est-ce une carence plus globale ?

C’est global, selon moi. Les occasions ne concernent pas que le n° 9. Après plusieurs possibilités manquées, nos joueurs sont peut-être devenus plus fébriles devant le but. Il faudra surmonter cela.

Le faire à Gand ne sera pas simple. Thibaut Lesquoy a déclaré en début de semaine qu’un revers là-bas pourrait déclencher un début de crise. Vous partagez ses propos ?

Pour moi, il y a trois points en jeu comme dans les autres rencontres. Gand fait partie des équipes les mieux armées de la série et c’est une bonne occasion de nous jauger. Gagner là-bas nous permettrait d’emmagasiner beaucoup de confiance, mais je ne crois pas qu’un revers nous ferait entrer dans une crise.

Une dernière chose concernant les ambitions du club. On a l’impression qu’elles ont déjà évolué. On parlait du maintien en début de saison…

Non, notre discours n’a pas changé. L’objectif initial était de constituer un groupe, de renouveler tout un effectif ou presque. Après, c’est le groupe lui-même qui définit ses ambitions, de par ses résultats et le contenu de ses prestations. Et si les joueurs eux-mêmes se donnent des ambitions plus élevées, c’est positif, cela signifie qu’ils constatent que le groupe peut le faire. Pour notre part, on s’est donné deux ans pour que ce groupe soit au maximum de ses capacités.

Une dizaine d’absents

En plus des suspendus Guillaume (2/2) et De Almeida (2 CJ) et des joueurs déjà à l’infirmerie précédemment (Mbombo, Goteni, Lupano), Fabien Valéri devra se passer d’Ahmed, qui a rejoint la sélection des Comores pour une rencontre face au Cap Vert, de Bariki qui s’est blessé à Tirlemont et souffre d’une déchirure d’un adducteur, d’Arib, qui souffre du ménisque, et de Mézague, victime d’une élongation (voire d’une petite déchirure) au niveau d’un ischio. Heureusement, Namri (qui s’est occasionné une élongation à Tirlemont) et Droehnle (écrasement d’un orteil) ont pu s’entraîner normalement ces derniers jours et seront opérationnels. Mais il est clair que le T1 virtonais va devoir se creuser les méninges pour composer son onze de départ. Afin de réunir dix-huit éléments, il a convoqué trois joueurs du noyau B : les défenseurs Dave Dehlot et Gédeon Tshiabuiye ainsi que le médian Kelil Benkahlouche.

Noyau : De Ridder, Martin; Droehnle, Lesquoy, Namri, Karamoko, Dehlot, Tshiabuiye; Mokdad, Chibani, Ilunga, Sacko, El Hajjami; Gomes, Vitris, Mboyo, Genève et Benkahlouche