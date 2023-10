Cinq buts, cinq rouges, cinq défaites pour Virton

Virton descend les marches. Quatre à quatre ou plutôt cinq à cinq. L’Excelsior a en effet subi ce samedi sa 5e défaite en ce début de saison (quatre en championnat, une en Coupe), la plus large aussi. Et les Gaumais ont encore une fois, la cinquième précisément (en incluant également la Coupe), été réduits à dix puisque c’est Pelé Mboyo, cette fois, qui a été renvoyé prématurément aux vestiaires. On jouait alors la 55e minute et rien ne laissait alors présager d’une telle issue même si les Gaumais venaient de concéder le but d’ouverture au bout de 49 minutes plutôt tactiques et très fermées.