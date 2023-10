Wauthier, où quand l’élève dépasse le maître à La Vierre

La Vierre débute donc sa saison en mode mineur. Reste à espérer pour les filles de David Gray qu’elles parviendront à réaliser une bonne deuxième partie de saison, comme c’est généralement le cas. "Je pense que l’équipe va progresser au fur et à mesure des matches, signale la passeuse de La Vierre. Nous devons apprendre à jouer ensemble. Mais avec les filles aux études, nous n’avons qu’un entraînement au complet par semaine. Le changement de coach ? David a un style différent de Miguel Leyder. Nous ne jouons plus qu’avec une passeuse. C’est à nous de nous adapter."

Formée par Laurence Maniet

Étudiante en logopédie à Liège, Margot Wauthier fait partie des meubles à Neufchâteau. La citoyenne de Massul n’a jamais porté un autre maillot que celui des La Vierre. "Je viens de débuter ma onzième saison, sourit-elle . Et dès que j’ai eu l’occasion d’intégrer l’équipe fanion, j’ai accepté. Je jouais déjà lorsque l’équipe est montée en N3 avec des filles comme Justine Halbardier ou Lydie Romain."

Fidèle à son équipe, Margot Wauthier est aussi fidèle à son poste. Passeuse depuis ses débuts, la jeune fille ne se voit pas évoluer à une autre position. "Laurence Maniet m’a formée à cette place, sourit-elle. Si elle ne râle pas trop de voir que j’ai pris sa place maintenant ? Oh non, pas du tout (rires). J’adore le rôle de la passeuse. En évoluant à ce poste, tu as le contrôle du jeu. Il faut être prête tactiquement et avoir une bonne vision du jeu afin de bien distribuer. Et c’est vraiment ce qui me plaît."