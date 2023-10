Eliott: C’est en tout cas le match que j’ai coché en premier dans le calendrier. C’est la première fois que je vais l’affronter. C’est un mélange d’excitation et de stress.

François: C’est amusant de s’affronter. Mais je sais qu’Eliott voir davantage le côté compétition. Mais je veux aussi gagner.

Vous avez déjà évoqué ce match ?

François: Pas vraiment, nous n’en avons pas parlé spécifiquement.

Eliott: Nous n’en parlons pas trop à la maison, nous laissons cela pour le jour du match. Mais si je gagne, je compte bien lui en parler pendant des heures (rires). Mais l’inverse est vrai.

Comment vous définiriez l’autre au niveau basket ?

Eliott: C’est un coach qui aime beaucoup parler avec ses joueurs, il est très fort sur ce plan-là. Il encourage toujours son équipe et pousse tout le monde à se donner à fond.

François: Eliott, c’est un bon dribbleur, un très bon shooteur, mais il devrait encore jouer davantage en pénétration, avec des shoots à mi-distance même si ce n’est plus vraiment le basket actuel. Si je devais lui donner un conseil, ce serait d’être moins axé sur la compétition, afin de passer encore un step.

Ne plus être ensemble cette année, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

François. Il avait une belle proposition à Neufchâteau, où il peut s’entraîner aussi avec la R1. Il est entre de bonnes mains et à son âge, cela fait du bien aussi de ne plus être avec son père.

Eliott: Cela a du bon et du moins bon. Mais comme je suis jeune, je pense que c’était bien pour moi de découvrir autre chose même si je suis un peu triste de ne plus l’avoir avec moi.

"Il ne me prend pas la tête"

Vous allez souvent voir l’autre ?

Eliott: Oui, je suis là à chaque match de Chantemelle ou presque. Et lui, il est venu me voir deux fois. Mais il n’est pas du genre à me prendre la tête en me disant ce qui a été et ce qui n’a pas été.

François: Je suis allé voir deux matches dont celui de la semaine dernière à Rulles, histoire de prendre des notes.

Vous connaissez donc bien l’adversaire. De qui vous méfiez-vous particulièrement ?

François. Tom Guischer, car il sait tout faire. Et l’an dernier, il avait été très bon contre nous. Eliott aussi, mais il n’est pas le seul. Et je me méfie de Thomas Mernier s’il est bien servi.

Eliott: Je dirais Romain Bours et Josué Ishimwe, la nouvelle recrue. Il ne faudra pas leur donner trop de liberté sinon, nous allons manger des paniers.

Un mot sur le début de saison de votre équipe ?

François: Nous avons une équipe plus cohérente et mieux balancée que l’an dernier. Notre début de saison est très bon, mais là, nous allons enchaîner les gros. Il faudra voir notre manière de réagir après une défaite ou après une grosse gifle. Là, nous allons rentrer dans une période intéressante.

Eliott: Nous nous attendions à mieux. La préparation a été compliquée, mais je pense que la roue va tourner et que nous allons être lancés. En espérant que cela démarre ce week-end.

Et le parcours de votre adversaire ?

Eliott: Voir Chantemelle réaliser un 5/5 m’étonne. Mais je suis content pour mon père et mes anciens équipiers.

François: Je m’attendais à mieux. J’étais choqué de la défaite contre Tintigny, mais j’ai affronté les Tintignolais ensuite et cela a de la qualité. Je sais que Neufchâteau va finir par se réveiller. Mais j’espère que ce ne sera pas ce week-end.