Kévin Remy verrait bien La Roche créer le hold-up du week-end

Mais voilà, en deux semaines, Sart a perdu deux fois tandis que les Rochois ont décollé en enchaînant deux succès. De quoi aborder ce déplacement dans le Nord avec un certain optimisme pour la bande à Jérémy Rode. "Nous ne regardons pas spécialement à Sart, mais il est vrai que pour nous, nous sommes dans une meilleure dynamique, commente Kévin Remy . Avec nos deux victoires, je sens bien que la petite pointe de stress que les plus jeunes pouvaient avoir avait un peu disparu."

Mais que s’est-il passé en quinze jours du côté de La ROche ? "Désormais, nous marquons, raconte l’ancien joueur de Vaux-Noville, Compogne ou encore Ochamps. Quand tu sais pousser la balle au fond, forcément, tu es davantage en confiance. Mais pour le reste, le coach n’a fondamentalement pas changé grand-chose. Nous sommes toujours dans la même lignée, le seul petit changement effectué, c’est dans la ligne arrière où il a fait redescendre la vieille garde. Enfin, cela ne nous a pas empêchés de prendre deux buts contre Libramont et deux buts face à Florenville."

Kévin Rémy le sait, La Roche a misé sur la jeunesse cette saison. "Et qui dit jeunesse dit adaptation, formation et besoin de temps, analyse Kévin Remy. Mais je lis un peu partout que les plus anciens se plaignent parfois de la mentalité des jeunes, du fait qu’ils ne savent pas se faire mal ou qu’ils ne pensent qu’à eux. Nous, nous n’avons pas à nous plaindre de cela. Les gamins ont la bonne attitude. Je ne vais pas citer un nom, mais chez nous, les jeunes sont à l’écoute."

"Sart sera motivé à 200%"

Ce vendredi, Kévin Remy s’attend à tomber face à une équipe revancharde. "J’ai justement parlé avec un collègue qui fait partie du comité de Sart. Il m’a dit que Sart devait reprendre des points, lance l’arrière latéral . Je suis certain que Quentin Faymonville aura remobilisé son groupe et que Sart sera à 200%. Nous allons nous déplacer chez une équipe qui va avoir le couteau entre les dents. Nous, nous n’avons rien à perdre. Dans l’absolu, ce n’est pas à Sart que nous devons prendre des points. Mais si nous pouvons réaliser le hold-up de la journée, je ne vais certainement pas cracher dessus."