Gomrée (Arlon): "Je ne connais que Prévot et Joël Roberty"

C’est un simple match de championnat, mais si le marquoir affiche 1-1 à la 85’, peut-être qu’on prendra un peu plus de risques que d’habitude. Gagner ce match, et donc remporter la première tranche, nous permettrait de remplir notre premier objectif après seulement huit journées.

Harre-Manhay peut se contenter d’un point. Vous vous attendez à affronter une équipe plutôt prudente ?

Hormis Nicolas Prévot et Joël Roberty, je ne connais rien de cette équipe, ni de ce club. Je ne sais donc pas vraiment à quoi m’attendre, mais je ne vois pas notre adversaire entamer ce match toutes voiles dehors. D’autant plus que les Nordistes n’ont concédé que quatre buts jusqu’ici, ce qui prouve qu’ils savent fermer la boutique.

Ils ont encaissé trois fois moins que vous (12-4), mais vous avez marqué quasiment trois fois plus (26-10). En tant que coach, vous préférez gagner un match 4-3 ou 1-0 ?

Je préfère gagner 1-0, parce que je n’aime pas encaisser. Malheureusement, depuis le match d’ouverture à Florenville, nous n’avons plus réussi à préserver nos filets. Même quand on en met sept comme à Nothomb, on en prend au moins un. C’est toujours bon pour le moral de garder le zéro derrière.

Qu’est-ce qui vous reste le plus en travers de la gorge: le partage à Chaumont (2-2) ou la défaite à Oppagne (5-2) ?

Clairement, le nul à Chaumont. On devait gagner ce match sans problème. Notre adversaire frappe deux fois au but sur l’ensemble du match et marque deux buts stratosphériques. Le premier, le garçon peut la réessayer deux cents fois. À Oppagne, les Gaulois, avec un Marvin Étienne qui apporte beaucoup de liant, nous ont mangés dans la dernière demi-heure. Nous avons cependant fait jeu égal en première mi-temps. À 1-2, on a même le match en mains. Puis il y a ce penalty très généreux qui permet à Oppagne d’égaliser. Le 4e but des Gaulois est également entaché d’une petite d’erreur d’arbitrage selon moi, mais tout cela fait partie du jeu. Un jour, c’est en ta faveur, le lendemain, c’est en ta défaveur. Contre Messancy, la réussite était de notre côté. On gagne 5-2, mais si nos voisins ne frappent pas le piquet, puis la latte, on est mené 1-3 et c’est un tout autre match. De nombreuses rencontres se jouent sur des détails, basculent sur des faits de match. Mais à la fin, c’est toujours le plus régulier qui est champion…

Arlon peut-il l’être ?

Je l’espère ! Nous verrons, quand nous connaîtrons un petit creux, si nous avons vraiment l’étoffe d’un candidat au titre. Depuis le début de championnat, je n’ai pas à me plaindre: l’infirmerie reste vide. Seul Sicaja (fracture du poignet) a connu des petits soucis. À Nothomb, on a démarré le match avec Protin, Davies, Hentcho et Sicaja comme réservistes. Vazzana, qui était un peu moins présent aux entraînements, n’était même pas repris. Je suis conscient que c’est un luxe, pour un coach de P1, d’avoir un tel banc. Beaucoup d’entraîneurs de la série aimeraient être à ma place.

Vous parliez de régularité. Cela a toujours été le talon d’Achille d’Arlon, ces dernières années…

Tout à fait. Arlon est capable de battre tout le monde, mais quand tu perds 1-4 à la maison contre Vaux-Noville ou 1-3 contre Assenois, comme la saison dernière, il est difficile de prétendre au titre. J’essaye de corriger cette lacune et je pense que nous sommes sur la bonne voie. À Nothomb, nous avons respecté notre adversaire et joué notre jeu du début à la fin, alors que la victoire était rapidement acquise. Contre Houffaloise, nous avons gagné sans bien jouer. Adrien François a dit après la partie que le même match, la saison dernière, Arlon l’aurait perdu. Mais il faut rester les pieds sur terre, d’autant plus que les terrains vont devenir de plus en plus boueux. J’ai beaucoup de techniciens dans mon équipe…

Que des amis

Vous avez été surpris qu’Arlon fasse appel à vous pour succéder à Guy François, alors que vous étiez à la tête d’Ethe B ?

Quand même, oui. Même si j’ai toujours eu de bons rapports avec Guy, et avec le club en général, je ne m’attendais pas à recevoir un coup de fil d’Arlon. Ils m’ont dit qu’ils aimaient mieux un entraîneur plus âgé qu’un jeune.

Prendre la succession Guy François ne vous faisait pas peur ?

Non. Je n’ai pas hésité bien longtemps. D’une part, parce que j’avais décliné une proposition du Lorrain quand j’étais joueur et je l’ai regretté par la suite. J’étais venu essayer deux fois avec eux et il y avait deux ou trois "dikkeneks" dans l’équipe, des Liégeois, ce qui ne me plaisait pas vraiment. Si j’avais tenté ma chance en Promotion, ma carrière aurait probablement pris une autre trajectoire. D’autre part, à 63 ans, je n’ai plus de pression. Ma carrière d’entraîneur est derrière moi, pas devant. Quand on a 45 ans et qu’on ne réussit pas quelque part, on risque de le payer ensuite. Moi, ce risque, je ne l’avais pas. Quand je vois comment ça se passe, actuellement, je suis content d’avoir relevé ce challenge.

Certains pensaient que Philippe Gomrée serait trop "gentil" pour gérer cette équipe, composée de quelques joueurs de caractère. Vous le craigniez aussi ?

Mes copains gaumais m’ont dit que je ne m’en sortirais pas avec les Lorrains (rires). Je ne sais pas si je suis trop gentil. Je dirais plutôt que je fais confiance aux gens et, quand c’est réciproque, cela se passe bien. J’ai toujours fonctionné de la même manière, y compris durant ma carrière d’enseignant. Je sais fixer des limites. Quand un élève commençait à m’appeler par mon prénom, je le remettais directement à sa place. J’essaye d’être proche de mes joueurs… mais pas trop. Le fil conducteur de ma carrière a toujours été le respect, au final.

Vous n’avez gardé que des amis dans le foot ?

Peut-être que quelques personnes m’ont détesté comme joueur, je ne sais pas. Mais si je refais le fil de ma carrière, je ne trouve aucun "ennemi". Toutes les personnes que j’ai côtoyées à Étalle, Jamoigne, Habay, Tintigny ou encore Sainte-Marie, je suis toujours content de les revoir. Il n’y en a pas une seule que j’ai envie d’éviter. La dispute, ce n’est pas mon truc. Je n’ai jamais levé la main sur quelqu’un, je ne vais pas commencer à le faire à 63 ans (rires). Le football, à notre niveau, est d’abord une aventure humaine. Je ne connaissais pas trop les entraîneurs du Nord. Eh bien cela m’a fait plaisir de discuter avec le coach d’Érezée, dont j’ai oublié le nom (NDLR, Nicolas Walhain). Et avec Valère Lamy, aussi.

En attendant vos retrouvailles avec un Sébastien Cognart (Ethe) qui, à l’inverse, n’a plus aucun secret pour vous…

Il illustre parfaitement ce que je viens de dire. Nous ne nous connaissions pas quand je suis arrivé à Saint-Mard et aujourd’hui, il est l’un de mes meilleurs amis. D’ailleurs, il faut que je passe un petit coup de fil à mon ancien adjoint, il a affronté Harre-Manhay le week-end dernier (rires). Le calendrier fait bien les choses: Ethe affronte les mêmes adversaires que nous avec une semaine d’avance.