Ferreira (Tintigny): "Notre salle est petite, mais tant mieux, je n’aime pas trop courir"

La présence d’Alexandre Laurent a contribué à mon arrivée dans cette formation. Par ailleurs, mon envie et mon amour pour le football en salle me poussent à jouer le plus haut possible le plus longtemps possible. Je pouvais jouer un cran plus bas, car j’ai eu quelques propositions, mais je préférais rester en deuxième nationale.

L’ambiance à Tintigny n’est pas la même qu’à Libramont, si ?

C’est totalement différent. Le BAT, c’est plus une ambiance familiale, avec des copains qui évoluent ensemble depuis longtemps. Et j’ai eu la chance de réussir à m’intégrer rapidement parmi eux. J’ai vraiment été très agréablement surpris par le niveau de l’équipe ; ce sont vraiment des guerriers du football en salle. Cela ne fait que trois matche que je joue avec eux. Je suis surpris du groupe dans le bon sens car ce ne sont pas des joueurs spécifiques de foot en salle, mais ils sont tous bons. Et le caractère de chacun donne une plus-value à l’équipe.

Grosse différence, aussi, au niveau des infrastructures…

En effet, la salle de Libramont est magnifique ; c’est la plus belle salle de la province à mes yeux. Mais Tintigny, c’est plus petit. Mais, finalement, je préfère car je n’aime pas trop courir (rires).

Vous avez connu des coachs très expressifs. Est-ce que le calme affiché par Stevy Lenoir vous convient mieux ?

Le côté calme de Steve me plaît car, grâce à cela, l’équipe au complet ne s’énerve jamais et on arrive à rester concentré.

Vous avez été mis au repos forcé durant quinze jours. Est-ce que vous craignez que cela casse un peu votre rythme ?

Je ne peux pas dire d’autres mots que "c’est chiant". Il faudra directement retrouver notre jeu pour aller chercher deux points chez nous.

Est-ce que cette équipe peut être plus ambitieuse que le Boca ?

On se retrouve dans des objectifs complètement différents entre le Boca Juniors Libramont et la formation de Tintigny. Cette saison, on va juste aller chercher le mieux qu’on peut dans cette D2, sans pression.