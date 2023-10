Oui, agréablement surpris. Avec l’énorme défaite à Natoye (92-40), on a pris un gros coup au moral dès le 2e match. C’est la première fois que je prenais une défaite de 52 points. On s’est dit que la saison allait être difficile. Mais l’équipe a retenu les leçons de ce match et s’est bien reprise dès la semaine suivante.

L’équipe s’est adaptée à la régionale ?

Je trouve que oui. À Natoye, rien n’a été pour nous, que ce soit le rythme, le physique, l’arbitrage. On était en train d’apprendre. Mais contre Pepinster, le match suivant, on a dicté le tempo et on n’a plus été surpris par l’arbitrage. En R2, c’est un plus beau jeu qu’en P1, c’est plus agréable et cela nous oblige à élever notre niveau. C’est une belle aventure pour nous.

En dehors de la déroute à Natoye, ça ne va pas trop vite pour vous ?

Non. Physiquement, on est au point. On travaille bien. Le groupe est très réceptif et il est conscient du défi qui est face à nous. On surfe aussi sur nos victoires et il y a de l’entrain.

Gagner, dimanche, contre Beez, un concurrent direct, était primordial ?

Tout à fait. Beez est une équipe qu’on doit laisser derrière nous. Et à la maison, avec Alexis (Pierre), il faut prendre ces matches-là. En plus, on a un avérage conséquent (84-65). D’ailleurs, l’avérage est bon aussi contre Pepinster et lors de notre défaite à Ensival.

Il a fallu attendre le dernier quart-temps pour voir un Musson libéré ?

On a bien terminé le 3e quart-temps et on a tout de suite enchaîné au 4e avec Arthur (Wauters), puis Alexis en mode patron. Et on a déroulé. Beez n’a pas trouvé de solution face à notre zone.

Alexis Pierre a livré son meilleur match offensif de la saison. L’équipe a besoin d’un Pierre plus scoreur ?

Il est malin pour s’adapter en cours de match. Contre Pepinster, il a mis 5 points et on a fait un sacré match. Scorer, ce n’est pas ce qu’on lui demande en priorité, mais on sait de quoi il est capable. Contre Beez, en attaque, c’est son match référence. Il est très important dans son rôle de meneur. Il voit et lit le jeu mieux que tout le monde.

Et un Braet plus agressif en attaque ?

Oui. Par rapport au match contre Beez, c’est sûr que je devrais être plus offensif. Musson, c’est d’abord un collectif. Dans l’équipe, le ballon vit bien, tourne pas mal et les points sont bien partagés. Le danger peut venir de partout. Mais j’ai été un peu timide ce week-end.

Vous n’avez pas encore reçu de ténor, mais quelle est la recette de Musson, invaincu à la maison, en trois matches ?

La recette, c’est le collectif. Et le plus, c’est Alexis. Il y a une différence par rapport aux matches en déplacement. C’est un trop bon joueur pour ne pas ressentir son absence. Avec lui, on aurait gagné à Ensival. C’est à nous à atteindre le même niveau de jeu sans lui.

Vous accueillerez Saint-Hubert dans dix jours. Vous y pensez déjà ?

Évidemment que j’y pense. Chaque année, je me réjouis de jouer contre Saint-Hubert. Mon père Yvan y a joué en D4 nationale et moi, j’ai appris à marcher le long du terrain de Saint-Hubert. J’ai plein de copains dans l’équipe actuelle. J’ai joué avec Rodolphe (Legros) à Ciney, en jeunes et en P1. Et j’ai fait mes études avec Florent Hozay. Je serai très content de revoir tout le monde.