Ce statut est venu naturellement au fil des saisons et de mes bonnes prestations avec la Castellinoise. C’est à moi de continuer à performer. Cette saison, c’est plutôt une nouvelle routine que je dois trouver. Je travaille depuis peu comme consultant chez Deloitte, je prends le train tôt le matin à Angleur jusque Zaventem quatre jours par semaine. Je m’entraîne en soirée et j’ai congé le jour du match en semaine.

Vous avez battu Hasselt et la Villette, chaque fois 5-1 et avez perdu sur le même score contre le Sokah. Les Anversois sont-ils un cran au-dessus ?

Oui, ils sont favoris cette saison, plus que Diest selon moi. Pour les battre, il faut être en grande forme.

Quels sont les objectifs de la Castellinoise cette saison ?

Le podium. Et faire un bon parcours en Coupe de Belgique, où nous avons été finalistes l’an dernier. Nous formons un bon groupe, avec Valentin Pieraert, David Comeliau qui nous a rejoints du Logis et nous récupérons Swart' (Gaëtan Swartenbrouckx), qui n’a plus joué depuis plus d’un an et demi avec une blessure.

Et à titre personnel ?

Je veux continuer à être performant et défendre mon classement.

Vous avez déjà disputé trois rencontres alors que Virton va seulement jouer sa deuxième partie ce jeudi. Un avantage pour vous ?

Au niveau du rythme, peut-être car c’est bien d’enchaîner les rencontres. Après, les Virtonais sont plus jeunes et s’entraînent plus que nous. Donc, je ne pense pas que cela aura une incidence.

À quel genre de match vous attendez-vous ?

Un match piège. Nous allons en plus affronter trois gauchers, ce n’est pas courant. Il faudra entamer la rencontre avec concentration et envie. À côté de l’aspect purement sportif, cela me fera plaisir de jouer dans ma province natale et de revoir Patrice Mullenders.