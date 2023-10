Rodolphe, Warmifontaine tient enfin sa première victoire, on imagine que c’est un soulagement.

Oh oui. Cela fait du bien au moral des troupes. En espérant que cette victoire en appelle d’autres.

Parlez-nous plus amplement de ce succès face à Neuvillers B.

Cette rencontre s’est avérée difficile. Nous n’avons pas su poser notre jeu face à une formation qui n’a fait que procéder par de longs ballons malgré la qualité de leur effectif. Je pense toutefois que notre succès aurait pu être plus conséquent au vu des penalties non-sifflés. Nous devons apprendre à être plus patients et faire preuve de plus de sérénité.

Toujours est-il que vous avez su garder le zéro, ce qui n’est pas rien quand on sait que vous aviez pris 26 buts après 6 rencontres de championnat.

Tout à fait. Force est de constater que nous avons été confrontés à la blessure de notre gardien pendant quatre matchs et que des joueurs de champs ont dû le remplacer, et je les en remercie.

Vos précédentes déconvenues s’expliquent peut-être par le fait que hormis Neuvillers, vous n’avez affronté que des solides écuries.

Effectivement, le début d’exercice était relevé. Par contre, j’insiste sur le fait que les scores fleuves ne reflétaient pas forcément la physionomie de nos rencontres. Nous avons tendance à essayer de trop bien jouer au foot avec une certaine naïveté qui peut se payer cash. On dispose d’un groupe de qualité, il va falloir du temps pour que la mayonnaise prenne mais la mentalité de battant de Warmifontaine va resurgir. On voit des progrès significatifs de semaine en semaine.

Au regard de vos confrontations avec les gros bras de la série, quelle est l’équipe la plus costaude à ce stade ?

Wellin est la plus belle équipe que nous avons rencontrée. Une formation qui allie état d’esprit et beau football. Libramont est également une formation joueuse avec des talents du cru.

Revenons sur votre équipe, que peut espérer votre formation dans ce championnat ?

Nous disposons d’un groupe de qualité qui doit simplement prendre confiance. La saison sera longue et nous aurons l’occasion de surprendre un panel d’adversaires. Il ne faut pas oublier que c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens.

Cependant, la formation de Warmifontaine est devenue une abonnée au fond de classement, comment l’expliquez-vous ?

Comme tout club qui mise sur l’amour du maillot et non sur l’aspect financier, nous sommes confrontés à des cycles. Le comité est très actif et se donne à fond pour faire progresser le club. Il y a du potentiel à Warmifontaine et je suis intimement convaincu que le travail réalisé paiera.

Que manque-t-il au club pour rayonner à nouveau ?

Honnêtement, pas grand-chose, sans doute un peu de réussite, et un peu plus de solidarité à certains moments. Les joueurs ont les qualités pour faire grimper le club au classement. Cela n’est d’ailleurs pas anodin si ces derniers sont contactés régulièrement par les ténors de la série.

Il y a dès lors des satisfactions malgré ce début de saison alambiqué ?

Croyez-moi, il y a beaucoup de points positifs: les transferts, la qualité du groupe, les nombreux sponsors. Cela démontre bien que le projet du club séduit toujours. C’est un réel plaisir de coacher un tel noyau pourvu de personnalités fortes mais ô combien remarquables sur le plan humain. Personne ne lâche malgré les résultats. C’est la preuve que le groupe vit bien.