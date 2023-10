Raphaël Muller (Athus): "En 40 ans, je n'ai jamais vu une attitude pareille"

Non. J’ai visionné la vidéo du match et il n’y a pas main sur le but. C’est du genou qu’il marque. Leur entraîneur des gardiens a pété un plomb et est monté sur le terrain pour invectiver l’arbitre. En quarante ans de foot, je n’ai jamais vu cela. Il y a eu énormément de contestations. Nous n’avons pas joué notre meilleur match, mais la volonté était là de rejoindre Halanzy au général avant de les affronter.

Vous remontez à la troisième place avec un bilan de seize points pris sur vingt et un. Êtes – vous satisfait ?

Oui. On a perdu deux points contre Fouches car on ne marque pas nos occasions. C’était déjà un problème la saison dernière, on a du mal à finir nos actions.

Après ce bon début, le tour final est-il un objectif réaliste ?

C’est encore trop tôt pour le dire. On va essayer d’aller le plus haut possible. L’objectif est de faire mieux que la septième place de l’année dernière. Le top 5 est réaliste. Je serai encore là l’année prochaine et on pourra viser plus haut. Ma défense ce week-end était composée de trois jeunes et de Bryan Castro pour les encadrer. Ils se sont battus comme des lions. En janvier, j’ai également deux U17 qui seront en âge de jouer en première. Nous sommes un club formateur. Le but est de rajeunir les cadres. Les jeunes d’Athus doivent sentir qu’ils ont une chance de jouer en première sinon ils iront voir ailleurs.

Le titre est-il déjà promis à Arlon B ?

Je pense. J’ai été voir Arlon deux fois, ils sont au-dessus du lot. J’ai un petit plan que je souhaite mettre en place contre eux. Je n’en dirai pas plus.

Vous êtes également dans le top 3 des équipes les plus jaunies (15). Est-ce que cela vous inquiète ?

Non. J’ai un gros noyau. Je veux que mes joueurs s’arrachent sur le terrain et, si cela implique de prendre une carte parfois, ce n’est pas grave. Je ne suis pas inquiet car ces cartons proviennent de fautes et non de rouspétances. Toutes les positions sont triplées dans mon effectif. Je veux des guerriers qui gagnent des duels.

Vous avez un noyau étoffé (31 joueurs). Comment gérez-vous cette concurrence ?

Très bien. Les Français ont lâché l’affaire car les entraînements étaient trop durs pour eux. Je me suis séparé de Sylvain Ferreira car il n’avait pas la mentalité souhaitée. On est dix-huit aux entraînements. Certains ne sont pas contents mais ils reviennent quand même. Tout le monde a sa chance.

Vous travaillez en pause. Comment vous organisez-vous pour les entraînements ?

Quand je travaille l’après-midi comme cette semaine donc c’est mon T2 Victor Castro qui donne les entraînements. Il s’occupe de la partie physique et moi de la tactique.