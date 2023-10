Lucas Démoulin (BCCA Neufchâteau): "Il n’y a rien d’alarmant, on va se relever"

"Chacun a essayé de prendre le match à son compte, explique Lucas Démoulin. On a arrêté de jouer en équipe et d’être solidaire. Et on a été distancé. Il y a bien eu un petit sursaut d’orgueil à la fin, on a de la fierté et on n’avait pas envie de prendre 40 points, mais cela reste minime. Si on avait fait un match plein, cela aurait été une autre deuxième mi-temps…"

Cela fait deux matches d’affilée que la défense du BCCA prend l’eau et encaisse plus de 90 points. Le problème est d’ordre collectif. "On manque de communication défensive et d’aide. Cela nous est déjà arrivé la saison dernière. Et du coup, en attaque, ça ne tourne pas non plus. "

Il faut évidemment tenir compte de la qualité des adversaires. Comblain et Lommel sont de très belles équipes. Les deux dernières invaincues de la série.

Mais tout de même, les Chestrolais ont du pain sur la planche. Ils ont été largement dominés sous l’anneau, dans le jeu intérieur. Et bien sûr, au rebond. On le sait, ils ont un désavantage à la taille et au physique. Et encore plus cette année, depuis le départ de Simon Hissette, qui n’a pas été remplacé. Impossible d’arrêter, individuellement, un Iarochevitch et ses 2,07 m. Les solutions doivent venir du collectif. Et s’il n’y en a pas, l’adversaire en profite encore plus. "Simon manque, oui, son impact physique à l’intérieur, relève Lucas Démoulin, sorti pour 5 fautes dès le 3e quart-temps à Comblain. Mes fautes, ce sont des faits de match, c’est tout. Une aide en retard, un bras coincé contre un adversaire… En face, il y a des gars de 2 m, mais il y en avait aussi la saison dernière. Ce n’est pas parce que Simon n’est plus là qu’on est incapable de jouer derrière. C’est à nous à nous adapter. Je pense qu’il va falloir durcir notre jeu intérieur, et davantage d’aide et de communication. Il va y avoir une remise en question de notre part. On va en parler. Il n’y a pas de réunion de crise. On a perdu deux matches, c’est tout. Les solutions, il faut les trouver en interne. On est capable de le faire. On va y travailler."

"Ne pas déconner contre Kontich"

Lucas Démoulin n‘est pas inquiet. "C’est une petite mauvaise passe. On est à une victoire en trois matches, le bilan est négatif, mais il n’y a rien d’alarmant. Cela ne sert à rien de se lamenter, ni de baisser la tête. On va réagir. Et cela commence dès cette semaine aux entraînements. Je pense qu’on va se relever."

La priorité, c’est de renouer avec la victoire contre Kontich, à domicile, ce samedi. Et après le match de gala en coupe de Belgique contre Malines (D1), il faudrait aller se rassurer à Gembo Borgerhout. "Clairement, ce sont deux matches importants, lâche l’ailier-pivot du BCCA. Il ne faut déjà pas déconner contre Kontich, on le sait. "