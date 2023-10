Léo Monfort (16 ans), le gardien miracle d’Odeigne

Léo Monfort, qui aura 17 ans d’ici quelques jours, ne compte pas percer à ce poste, lui qui est très polyvalent.

"Cela fait moins d’un an que je suis en équipe première, mais j’ai déjà évolué à tous les postes ou presque, explique le fils de Luc, ancien joueur d’Houffalize ou Givry notamment. Je n’ai pas de poste privilégié, je m’adapte facilement." Léo, c’est l’un des nombreux Monfort qui foulent la pelouse d’Odeigne. Samedi, ils étaient trois au coup d’envoi avec ses cousins Louis et Jérémy. "D’ailleurs, j’habite à Houffalize depuis toujours et je joue à Odeigne depuis que je suis petit, Odeigne, c’est vraiment notre village, explique-t-il. Après la descente en P2, il y a deux ans, nous avons repris à zéro avec beaucoup de jeunes et cela marche plutôt bien. "

La saison dernière, Odeigne a terminé neuvième avec 32 unités, le club est plus ambitieux cette fois. "O n s’est fait discrets en début de saison, mais on ne se cache plus désormais, nous voulons aller au tour final. Nous avons tous un an d’expérience en plus, il y a de la qualité dans le groupe et nous sommes en train de prouver qu’on peut jouer dans la cour des grands", conclut le jeune Léo Monfort.