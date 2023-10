"Notre équipe est très jeune. La moyenne d’âge tourne autour de 20 ans, et ces jeunes sont encore en apprentissage. Mais ce groupe a l’esprit d’équipe, joue très collectif, et les joueurs sont solidaires les uns avec les autres. C’est vital en P3D. Notre défense est solide, avec Aurélien Besseling, Brieuc Mayart en 6, et moi. Et en attaque ça tourne bien aussi avec Sam Premont, qui est un des nouveaux. Il a déjà marqué plusieurs buts et je suis sûr qu’il en mettra encore plein d’autres."

Son rôle de capitaine et de leader

"C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai 43 ans, presque 44, et j’essaye de transmettre mon expérience aux jeunes. C’est certes une demande du coach, mais surtout un rôle que je veux jouer. Guider nos jeunes vers la victoire, c’est ma responsabilité en tant que vétéran et capitaine. Je suis là pour les rassurer défensivement."

Ses performances en ce début de saison

"Honnêtement je suis très content de mes performances en match. Je joue tous les matchs, même en coupe, et j’affiche un bon niveau. J’espère bien pouvoir continuer comme ça toute la saison. En tout cas, en ce qui me concerne, tant que mon corps suit et que je peux continuer à courir, je n’ai pas de raisons d’arrêter. Je m’amuse toujours autant. En ce qui concerne l’équipe, même si on se loupe face à Longlier B et qu’on fait match nul contre Compogne, on a gagné le reste."

Les ambitions et les objectifs

"Cette année l’équipe a chuté de la P2. Mais ce n’est pas pour ça que nous ne pouvons pas y remonter. Nous avons appris des choses en P2, qui nous servent ici en P3. À long terme, nous devons nous stabiliser. On a souvent des blessés ou des absents, il faut créer une vision et un projet commun. Créer une équipe sur la durée. Ça ne servirait à rien de se précipiter sur la montée si c’est pour faire l’ascenseur constant entre P2 et P3."