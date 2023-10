Deuxième rallye, premier succès pour Lola Collard

Une grande épreuve

Après avoir abandonné le second scratch à Hervé Paternot et sa Mitsubishi Evo 10, l’équipage de la Porsche sort le grand jeu lors des deux dernières boucles pour s’imposer avec 24"d’avance. De quoi ravir Lola qui mesure la chance de débuter dans un bolide aussi mythique que la Porsche." C’est un rêve que tout le monde voudrait réaliser. Ce qui m’impressionne le plus, c’est le bruit, avoue l’étudiante en marketing qui n’attend qu’une seule chose, renouveler l’expérience. Il y a longtemps que ça me tente. Je voulais déjà participer à la Famenne en 2022, mais papa a eu des ennuis de santé. J’adore les montées d’adrénaline et je n’ai pas d’appréhension particulière si ce n’est peut-être de mal faire, mais j’ai été bien écolée par papa." Séduite par ses deux premiers, Lola rêve à présent de disputer une grande épreuve et d’un jour s’installer au volant.