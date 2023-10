Bouillon B, le poil à gratter de la série

Il n’y a pas vraiment de secret. Je connais très bien l’équipe avec le staff. On arrive à tirer le meilleur de chaque joueur.

Malgré cela, vous êtes 10e avec 10 points et seulement 2 victoires en 7 matchs. Est-ce satisfaisant pour vous ?

On a déjà fait mieux que l’an passé et le groupe progresse de jour en jour. Nous sommes des compétiteurs donc nous ne sommes pas satisfaits.

Au contraire de la saison dernière, vous disposez désormais d’un gardien et votre équipe semble être bien organisée. Qu’est-ce qui fait la plus grande différence cette année ?

L’an dernier était une saison assez difficile. Dans un premier temps, les joueurs avaient un gros manque de confiance en eux. Dans un second temps, le manque de gardiens a fait beaucoup. Cette année, l’arrivée d’Alexandre Bontez (NDLR: qui a arrêté un penalty ce week-end) nous fait du bien. Et surtout les joueurs prennent confiance en eux ! Tout le monde se tire vers le haut. Bien sûr, je ne suis pas le seul à travailler avec ce groupe. Il y a eu l’arrivée de Mohand Hamla, une personne que je connais très bien avec qui j’ai déjà travaillé par le passé. C’est un technicien qui sait remobiliser les troupes quand il le faut. Et puis à côté de cela, on a certains cadres dans l’équipe comme le capitaine Léonard, Balfroid, Feron, Meunier etc, qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour booster l’équipe. Sans oublier nos jeunes joueurs.

Que pensez-vous de la série actuellement ? Regrettez-vous le passage de la P3C à la P3B ?

La série P3B est très relevée, tout comme la P3C. Je n’ai aucun regret par rapport au passage en série B.

Cela fait maintenant presque un an que vous avez repris les rênes de l’équipe. Quel est votre objectif personnel à long terme ?

C’est de continuer à faire progresser les joueurs et d’avancer dans le futur projet du club. N’oublions pas que l’on est rentré dans le cercle privé des clubs de 100 ans et petit à petit, on intègre les joueurs en équipe A