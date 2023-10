Zéro sur six pour Ochamps, mais pas encore d’inquiétude pour Clément Jourdan

Si les blessés sont nombreux, cela n’explique pas le fait d’en avoir pris six. "C’est vrai que défensivement, nous avons été très fébriles, avoue Clément Jourdan . Sans Maxime Gourmet, Augustin Charles et Gilles Schroeder, nous avons dû faire reculer mon frère derrière, mais alors, il manquait dans le milieu, dit Clément Jourdan. Après cinq minutes, nous avions déjà commis deux flingues. Et quand nous regardons les buts, ce sont des erreurs individuelles qui sont impardonnables à ce niveau. L’absence de Gilles Schroeder fait mal ? Oui. On sait qu’il amène son physique, son envie et qu’il prend toujours la parole. Mais samedi, Maxime Gourmet nous a également manqué. Je pense que face à Grondin, son impact aurait fait du bien."

Libin, son favori pour le titre

Clément Jourdan reste cependant confiant. "Ce n’est pas parce que nous venons de perdre deux matches qu’il faut tout remettre en question, note le médian . Ici, nous allons récupérer nos joueurs pour samedi face à Saint-Hubert. Nous sommes toujours troisièmes, à six points de Libin. Rien n’est mal fait non plus. Si nous repartons de l’avant, tout le monde aura oublié ce petit passage à vide dans trois matches. A nous de nous regarder dans le miroir et à faire notre autocritique. Mon favori pour le titre ? Libin évidemment. Vous avez vu le noyau des Libinois ?"

L’an dernier, Ochamps avait échoué à nonante minutes de la montée en P1. Et Clément Jourdan ne l’avait jamais caché, grimper en première provinciale, il n’en rêvait pas. "Et je ne regrette pas. Je préfère vivre une belle année en P2 que de connaître ce que Chaumont est en train de vivre, dit-il. Pour tenir la route en P1, il te faut 18 joueurs qui ont le niveau de cette série. Pour l’instant, Ochamps ne les a pas. Donc, la P2, c’est très bien. Surtout que cette année, la série me semble encore plus belle et homogène que l’an dernier."