Cela me laisse toujours un goût de trop peu. Nous avons eu des moments où nous avons pris la main sur le match, mais nous n’avons pas su concrétiser. Notamment durant la première période. C’est très frustrant. On est rentré au vestiaire en pensant que cela allait le faire au vu de notre domination. Mais Givry est revenu avec le couteau entre les dents et a finalement eu des occasions pour équilibrer le match. Toutefois, il faut avouer que c’est une belle équipe et un point c’est mieux que rien. Cela nous permet aussi de rester invaincus. Il est bien de ne pas avoir le goût de la défaite en bouche. On doit encore travailler.

Un joueur vous a impressionné ?

Je savais que Jérôme Hinck était fort. Je venais le voir quand j’étais petit. Je ne pensais pas qu’il était encore capable de prester à ce niveau. Quelle protection de balle.

On aurait pu être surpris de retrouver Dussart et Okoafor sur le banc ?

C’est le choix de l’entraîneur, c’est lui qui fait sa compo. Je regarde essentiellement ma zone de jeu, le respect des consignes. Quand ils sont rentrés, ils ont apporté offensivement. Le principal est que tout le monde se batte pour aller chercher des victoires.

Vous faisiez aussi votre retour à Givry. Comment avez-vous vécu ce moment ?

Je voulais réaliser une bonne prestation pour montrer que j’étais le même qu’avant. Je connaissais tout le monde et c’était un plaisir de revoir les gens. Cela reste mon premier club. J’ai passé une demi-saison avec un groupe extraordinaire. L’an dernier a été plus difficile au vu des circonstances, mais je m’entendais bien avec tout le monde.

Après une année comme cela, pas envie de raccrocher les crampons ?

Non, il m’en faudrait beaucoup plus pour me dégoûter du foot. Cette année, j’ai fait le choix de Marloie, notamment pour mes études (éducation physique à Louvain), et pour retrouver du temps de jeu. Je me plais vraiment dans le groupe, avec beaucoup de jeunes et une superbe mentalité.

N’avez-vous pas envie de vous rapprocher du noyau A ?

Je ne pense pas à cela, même si je suis prêt, si on m’appelle. Pour l’instant, je veux rendre sur le terrain la bonne ambiance qu’on me donne. On verra pour la suite. Je reste ambitieux, bien sûr.

Marloie B peut-il viser le titre ou au moins le tour final ?

On voit match par match. Le tour final, ce serait vraiment bien et le titre, la cerise sur le gâteau. Mais on est une jeune équipe, on doit encore apprendre. On l’a bien vu sur le dernier ballon de Givry. Plutôt que de balancer, on essaie de récupérer le ballon et cela a failli nous coûter le point.