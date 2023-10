P2A: Brent Poncin, le passe-partout d'Habay-la-Neuve

Brent, que ce soit avec la P2 d’Habay ou avec l’équipe A, on vous voit évoluer à toutes les places. Dimanche, vous avez même quitté l’entrejeu, pour vous muez en arrière central. Comment vivez-vous cela ?

À 10 ans, j’ai quitté mon club d’Habay-la-Vieille pou rejoindre Virton. Pendant six ans, j’y ai évolué à toutes les places de l’entrejeu, en 6, en 8 et en 10. C’est vrai que dimanche, le coach m’a demandé de jouer comme arrière central. J’ai permuté avec Gary Raboteur, le titulaire habituel du poste. Comme, c’était assez nouveau pour moi, j’ai préféré ne pas prendre de risque. J’ai été bien aidé par Mathis Ledain, même si nous avons pris deux buts sur lesquels nous avons probablement péché par inattention.

Menés 1-2, vous êtes monté d’un cran et on vous a vu très actif pour pousser votre équipe vers l’avant. Peut-on dire que vous vous êtes ennuyé pendant 80 minutes et que vous avez pris du plaisir les dix dernières minutes ?

Non, pas vraiment. Mais c’est vrai que mes qualités s’expriment probablement mieux quand je peux abattre du boulot dans l’entrejeu et surtout m’infiltrer vers l’avant. Cette polyvalence, c’est une force.

Passer de la D3, où vous entrez régulièrement en cours de match, à la P2 n’est-il pas compliqué ?

Je suis ambitieux et j’aspire au moment où je pourrais revendiquer une place de titulaire en D3. À 19 ans, je suis déjà très heureux d’être repris aussi souvent dans le groupe. Mais j’éprouve toujours autant de plaisir à jouer avec mes potes et à me donner à fond avec eux.

Quand Gary Raboteur a quitté le terrain, il vous a tendu le brassard de capitaine. Comment vivez-vous cette reconnaissance ?

C’est la deuxième fois que Gaross (NDLR: Gary Raboteur) me tend le brassard. Cela m’a surpris, mais c’est aussi une grande fierté. Je pense que ma personnalité correspond à ce rôle, mais quand je joue avec les A, je reste plus en retrait.

Samuel Petit et son staff sont exigeants et font transpirer leur passion en ne ménageant pas leurs joueurs. Comment vivez ce niveau d’exigence ?

Je travaille avec Monsieur Petit depuis quatre ans et j’ai eu le temps d’apprendre à le connaître. Je prends ses remarques comme un moyen de progresser, comme une force qui me fait avancer.