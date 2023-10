Lucas Rézette a le sang de Carlsbourg dans les veines

Promu de P2, Carlsbourg fait partie des petits poucets de la série. Autant dire que malgré le départ délicat, la crise ne couvait pas chez les joueurs de François Dambly. "Si j’étais inquiet ? Oui et non, répond Lucas Rézette. Je me demandais pourquoi cela ne tournait pas pour nous alors que nous méritions mieux. Mis à part le dernier match contre Saint-Hubert, où nous sommes totalement passés à côté de notre sujet, nous étions relativement bons au niveau du contenu. Enfin, j’ai trouvé que les Borquins étaient assez costauds. Je ne comprends trop ce qu’ils font à cette place d’ailleurs. J’espère que cette victoire va nous lancer."

Devant ou derrière ?

Dimanche, Carlsbourg a planté trois buts. Trois buts, c’est aussi le nombre de pions inscrits par les Carlsbourgeois au total des six premiers matches de championnat. Trois buts qui avaient été inscrits par Lucas Rézette . "Et à chaque fois sur phase arrêtée avec un but sur corner et deux penalties, commente le capitaine. Pourtant, des occasions, nous en avons. Mais nous avons du mal à pousser la balle au fond. Je pense notamment au match à Ochamps où nous aurions dû faire preuve de plus d’efficacité. Enfin, l’an dernier, offensivement, nous n’étions pas non plus une machine de guerre. Nous gagnions souvent sur un ou deux buts d’écart au maximum. Mon meilleur poste ? Difficile à dire. Je crois que je ne sais pas moi-même. J’ai envie de dire derrière, mais devant, ma vitesse peut faire du bien. Souvent, je débute en défense centrale et si on prend un but, je file en pointe. Dimanche, je suis resté derrière (rires)."

La force de Carlsbourg, l’an dernier, elle se trouvait de l’autre côté du terrain. Très solide défensivement, le groupe de François Dambly était extrêmement difficile à contourner. "C’est évidemment plus difficile en P2, juge Lucas Rézette. Et on voit que juste être bon derrière, cela ne suffit pas. Maintenant, je pense que nous sommes mieux préparés à la série que lors de notre premier passage voici sept ans."

Un départ ? Il a toujours refusé

Ce qui n’a pas changé en sept ans, c’est la fidélité de Lucas Rézette. Ses premières chaussures, il les a usées sur le terrain de la Mohy. Et il n’a jamais été voir ailleurs. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu des propositions. "Des regrets de ne pas être parti voir plus haut ? Jamais. J’ai eu des offres, mais j’ai toujours décliné, sans jamais hésiter, dit-il. Si j’avais dû partir, c’était en équipes de jeunes. Virton m’avait approché. Sedan aussi. Mais j’ai décliné. Aller dans un club pareil, c’est une chose. Y percer, c’est autre chose. Ici, j’ai tous mes amis. Je viens à chaque match et à chaque entraînement avec le sourire. Car c’est un plaisir de retrouver tout le monde. Mon amour pour Carlsbourg ? C’est l’état d’esprit. Nous sommes une vraie famille, je suis avec mon frère, mes cousins, mes potes. Donc, je n’ai aucune raison de changer. Le seul truc embêtant, ce sont les conditions d’entraînement. L’éclairage, c’est une catastrophe."