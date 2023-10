Cyclo-cross : Sam Cruysberghs, chef de file à 43 ans

Samuel Cruysberghs, lui, n’en a cure. Notre champion de Belgique a conservé le maillot conquis l’an dernier à Libramont. "C’est vrai que cette compétition vient très tôt dans la saison, dit-il. Personnellement, je n’avais même pas eu la possibilité de disputer un cyclo-cross avant ce rendez-vous. Par contre, je tiens à féliciter l’organisation. C’était vraiment le top pour un championnat. "

Sam a, pourtant, bien cru qu’il ne lui serait pas possible de défendre son maillot. "J’ai pris une fameuse gamelle vendredi lors d’un entraînement à Houyet. J’avais le flanc gauche bien abîmé. J’ai dû recourir aux soins d’un ostéopathe, confie-t-il. J’ai tout donné, et mes supporters m’ont bien aidé, pour garder cette tunique à laquelle je tiens tellement, mais je peux vous assurer que ce fut laborieux. Je ne pense pas avoir autant souffert sur un vélo, d’autant que Jérôme Gilbert me menait la vie dure. "

Bensberg et Skoda Cross-Cup

Rarement un succès n’a autant comblé notre champion. "À 43 ans, je vis ma dernière saison comme master A, précise-t-il. Je me retrouve donc face à des gamins de 35 ans (rire). Cela signifie également que ce maillot, je ne vais pas pouvoir le porter très longtemps. Même si je me vois mal conserver mon titre national fin novembre."

L’an dernier, en effet, pour ses débuts en cyclo-cross, Sam s’était offert le doublé au nez et à la barbe des spécialistes. "Oui, mais cette fois, le national se déplace en Flandre, sur un terrain sablonneux ", prévient-il.

Qu’importe ! Celui qui a déjà rempli son contrat en terminant vice-champion FCWB de VTT derrière le maestro Ludovic Mottet, qui a dominé le G-Skin dans sa catégorie, tout en se classant 2e toutes catégories confondues derrière un Thomas Garnier hors-concours, trouvera bien d’autres terrain de jeu pour faire parler son art du pilotage. "J’espère m’imposer à nouveau sur les manches du Bensberg, voire sur l’une ou l’autre de la Skoda Cross Cup grand-ducale, note-t-il. Mais il va falloir jongler avec le calendrier. Je suis en effet une nouvelle formation d’ambulancier chez les pompiers, ce qui m’amène déjà à décaler certaines gardes. "

Pas question donc de se projeter trop loin actuellement dans la saison, mais une certitude tout de même. Sam Cruysberghs compte bien faire honneur à ses maillots dimanche à Libramont, à l’occasion de l’unique épreuve de cyclo-cross organisée en terre luxembourgeoise, lui, devenu capitaine de route de sa province d’adoption, à 43 ans.