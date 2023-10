BMX: le premier doublé officiel pour la famille Besonhé

Au terme des cinq manches de cette édition 2023, ils sont même cinq à s’emparer des lauriers dans leur catégorie respective, avec deux jeunes filles à l’honneur, à savoir Émie Collet (11-12 ans) et Kyana Leysens (15 ans et plus) pour trois champions masculins, Alexi Verbiest (cruisers 17 ans et plus), Tyron Besonhé (12 ans) et son père, Michaël (cruisers 30 ans et plus).

"C’est l’un des plus beaux moments de ma longue carrière, explique ce dernier. Par le passé, nous avons déjà partagé des titres avec Tyron, mais seuls ceux qui sont conquis à partir de 12 ans sont officiellement reconnus. C’est d’autant plus merveilleux que nous fêtons ce moment chez nous à Habay. "

Émie en route vers le grand chelem

Dimanche, c’est l’ultime manche de la Top compétition nationale qui ponctuera le parcours de tous les pilotes à Quaregnon. Sans son forfait pour blessure lors de la manche précédente, Tyron aurait dû prétendre là aussi à la victoire finale. Son père aussi. Il leur reste à viser le podium et à encourager Émie Collet, tout simplement en passe de signer le grand chelem après ses consécrations nationales et wallonnes.