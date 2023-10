Basket (P1): Saint-Hubert B s’est pris une claque à Arlon

Les Borquins ont des circonstances à faire valoir. Leur coach Antoine Noël n’était pas là (retenu par l’équipe A qui jouait à Belgrade) et l’équipe était également privée de Crabbe et Motch, ainsi que des jeunes Eppe et Pierrard. Mais tout de même, quelle claque ! Saint-Hubert menait 18-20 à la 7’, avant de craquer totalement: 53-26 à la pause, 70-39 (30’).

"On a bien démarré, parce que tous nos shoots sont rentrés, raconte le pivot borquin Damien Gérard, qui a coaché l’équipe. Particulièrement à “trois points” (NDLR: cinq tirs à trois points réussis, dont trois par De Sousa, sur leurs 20 premiers points). On a même pris 7 ou 8 points d’avance. Ensuite, Arlon est entré dans le match. Vukovic a fait le travail dans la raquette. Van Hamme a bien joué aussi. Le score final est forcé, je trouve. On a un peu trop encaissé quand même. La fatigue a joué. Il nous a manqué des rotations. Arlon m’a bien plu, mais au complet, on peut rivaliser. Je reste persuadé qu’à la maison, c’est jouable. "

"Ça va être une sacrée défense en face"

Les Arlonais étaient déforcés également, puisqu’il manquait Bernard, M’Baye et Mouaffo, en plus de Bilocq qui est à l’infirmerie pour plusieurs mois.

"On a tendance à oublier les absences, parce qu’on gagne facilement, note le coach Julien Basse, qui a pu compter sur Bodarwé et le nouveau joueur, ailier shooteur, Diego Garcia-Badell, pour la première fois. La réussite aux tirs de Saint-Hubert a fait un peu peur en début de match. Nous, on met toujours un peu de temps pour nous mettre en route. Par la suite, on a resserré les boulons en défense et on a bien fait tourner la balle en attaque, face à leur zone. Et on a déroulé. En dehors du premier quart-temps, c’était une belle copie défensive. Et en attaque, c’était bon aussi, on met quand même dix tirs à “trois points”, mais on aurait encore pu faire mieux. On a eu trop de gaspillage. Enfin, ne soyons pas trop gourmands. "

Le week-end prochain, c’est un match au sommet à Rulles qui attend les Arlonais. Ce sera une autre paire de manches. "Rulles vient de limiter Neufchâteau à 50 points, constate Julien Basse. Ça va être une sacrée défense en face. C’est jeune, ça court, c’est physique. C’est comme nous. En fait, c’est un peu les deux mêmes équipes. Y compris dans le fond de jeu. Mais j’ajouterais que nous, nous avons un grand pivot au milieu de la raquette (NDLR: Vukovic). Ça va se jouer beaucoup en un contre un. En tout cas, cela fait plaisir d’aller là-bas et j’espère décrocher une victoire au terme d’un match serré."