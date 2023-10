Assurer en défense, Leboutte a tout pour le faire

Et pourtant, Tintigny aurait déjà pu gagner bien plus tôt dans la saison. Mais les Gaumaise ont la fâcheuse tendance à se relâcher en début de seconde période pour laisser l’adversaire revenir. "Cela fait trois semaines que nous sommes devant à la pause, dit Jeanne Leboutte. Cette fois, nous sommes encore parvenues à nous faire peur en laissant Ciney revenir à deux points, mais nous avons su repartir de l’avant. C’est la différence avec les autres matches. J’ai trouvé que nous avions affiché plus de maturité à Ciney que lors des semaines précédentes. Nous avons su shooter quand il le fallait et les filles ont pris leurs responsabilités. Nous savions que cette victoire était possible donc, nous n’avons rien lâché."

"Là pour défendre, prendre les rebonds et donner les ballons"

Une première victoire et un constat positif pour Tintigny qui progresse de match en match. "Nous nous trouvons de mieux en mieux, confirme la Tintignolaise. La cohésion est bonne et le ballon tourne mieux, ce qui nous permet d’avoir quelques shoots faciles. Ici, avant dimanche, nous savions qu’une défaite risquait de nous mettre dans une position compliquée. Mais j’espère que ce succès est le premier d’une longue série."

Si elle n’a pas mis un point dimanche, Jeanne Leboutte a été très importante pour Tintigny. Héroïque en défense, la pivot a su faire déjouer ses adversaires. "Mon rôle, c’est de défendre. Je ne suis pas une fille qui va mettre énormément de points, dit-elle. Moi, je suis là pour prendre les rebonds et puis, je donne le ballon pour permettre aux filles de marquer des paniers. Pas trop frustrant ? Non, car j’ai toujours évolué de la sorte. Et je prends aussi du plaisir à donner un bon ballon. Je communique beaucoup avec le regard et mes équipières savent alors où je vais mettre la balle."

"J’avais perdu l’envie de me battre"

Du haut de ses 21 ans, Jeanne Leboutte est la fille la plus expérimentée du groupe. "J’ai un rôle un peu plus maternel, sourit la jeune fille. J e savais dans quoi je m’embarquais en signant à Tintigny, mais cela ne me déplaît pas du tout."

Après des années à Rulles, où elle a goûté à la R1 l’an dernier, Jeanne Leboutte, qui n’avait pas énormément de temps de jeu, est donc redescendue d’un cran. "C’est plus gai d’avoir beaucoup de temps de jeu en R2 que de jouer quelques minutes de temps en temps en R1, lance-t-elle. L’an dernier, je tournais un peu en rond à Rulles. Je n’avais plus vraiment ma place en R1 et je voulais un nouveau challenge où on me donnerait des responsabilités. J’adorais les filles de Rulles, mais je me sens bien aussi à Tintigny. L’an dernier, j’avais perdu l’envie du basket. J’allais aux matches et aux entraînements pour le plaisir d’être avec les filles, mais le goût du jeu, je ne l’avais plus. J’avais perdu mon esprit de joueuse et j’avais perdu l’envie de me battre. Cette année, tout est revenu. C’est aussi plus facile quand tu sais que tu vas rester un certain laps de temps sur le terrain."