Vaux-Noville (P1): "Alain ne démissionne pas"

Le fidèle serviteur novillois Lucien Wilmotte, T2 d’Alain Hourlay, confirme que ce dernier reste en place: "Je n’ai pas reparlé avec lui depuis le match. À l’heure actuelle, Alain est toujours notre T1. Il était très déçu après le match, c’est évident, et je ne suis pas dans sa tête, mais dans la mienne, il n’était pas question qu’il démissionne".

Dimanche, en terres rochoises, pour la cinquième fois en sept matchs, les Novillois ont concédé quatre buts. Pire, s’ils avaient toujours trouvé le chemin des filets jusqu’ici, ils sont cette fois restés muets. Cette défaite 4-0 face à un adversaire qui ne comptait que trois points au coup d’envoi s’apparente à une authentique débâcle. "Une véritable faillite collective, il n’y a pas un seul joueur à sortir du lot, se désole le T2 novillois. Devant une situation compliquée, un coach essaye de trouver des solutions. Après un tel match, il est normal qu’Alain se demande s’il en existe encore. Comme l’a dit le coach de Nothomb, il y a cette saison une P1A et une P1B, et nous faisons clairement partie de la P1B. On va devoir se battre pour le maintien. Parce que le Vaux-Noville de ce dimanche, il n’a pas sa place en P1."

En reconstruction, après avoir perdu plusieurs cadres et après avoir vu plusieurs joueurs lui faire faux bond durant le mercato, et toujours privé de son gardien n°1 Kévin Wauthy, Vaux-Noville souffre de l’absence de leaders. "Cela s’est vu dimanche. On boxe dans la même catégorie que La Roche, mais cette équipe peut se reposer sur des piliers comme Marius Dubois ou Renaud Van Geen. Nous n’avons pas de meneurs de ce calibre dans nos rangs", constate Lucien Wilmotte.

Les Novillois, après cinq défaites d’affilée, n’auront pas droit à l’erreur à la maison contre Florenville, ce dimanche. "Mais nous n’avions déjà pas droit à l’erreur à La Roche et vous avez vu le résultat, note Lucien Wilmotte. Tout n’est pas à jeter. Nous avons battu Oppagne, nous avons opposé une belle résistance à Libramont et nous avons fait douter Harre-Manhay. Le football se joue parfois sur des détails et les Manhaydois ne diront pas le contraire. Pour eux, la pièce tombe du bon côté depuis le début de saison. Cela a été le cas contre Ethe, contre La Roche et contre nous. Il ne faut donc pas perdre espoir, même s’il est évident qu’il faut, avant toute chose, se retrousser les manches."