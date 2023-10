Thomas Meunier, le taureau de… Lavacherie

Comme presque tout Luxembourgeois passionné de sport, ou sportif lui-même, Thomas Meunier s’intéresse de près aux performances d’Arnaud De Lie, valeur montant du cycliste mondial et Ardennais comme lui. En guise de clin d’œil, le défenseur du Borussia Dortmund s’est d’ailleurs permis d’imiter le geste de victoire du Taureau de Lescheret après avoir inscrit un but lors d’une opposition à l’entraînement des Jaune et Noir.